Eva Grimaldi e Imma Battaglia: “Vogliamo diventare mamme affidatarie”

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono pronte ad avere un figlio, allargando così la famiglia, formata con il matrimonio del 2019: la rivelazione è stata fatta dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, intervistata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono legata sentimentalmente dal 2010, lo stesso anno in cui l'attrice si è separata dal marito, l'imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, dal quale poi ha divorziato tre anni dopo. Eva ed Emma si sono sposate civilmente il 19 maggio 2019 e la cerimonia è stata officiata da Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili.

Dopo 11 anni Eva e sua moglie hanno intenzione di allargare la famiglia: l'attrice ne ha parlato a Pomeriggio 5 in occasione di una puntata sul tema della maternità. La Grimaldi ha raccontato a Barbara quello che si erano dette lei ed Imma qualche giorno prima ":Io e Imma ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette 'perché non diventiamo mamme affidatarie?'. Non si può dire genitori perché la legge ancora non c'è, però mamme affidatarie, dare l'amore, l'istruzione a una bambina italiana. È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti. Siamo una coppia di fatto, stiamo insieme da 11 anni". Secondo la legge italiana possono diventar genitori affidatari le persone single, le coppie sposate o conviventi, con o senza figli.

Quando Eva Grimaldi è stata nella casa del Grande Fratello Vip 6, Imma Battaglia le ha fatto una sorpresa per gridarle, ancora una volta, il suo amore: "ho pensato un sacco in questi giorni a quando durante la nostra Unione Civile mi hai detto 'io sarò vicino a te fino al tuo ultimo respiro', in questi giorni ci ho pensato tanto, io voglio morire prima di te, Eva, perché non voglio stare senza di te, perché la vita non è vita senza di te, perché il cuore non batte senza di te".