Chi è l'ex marito di Eva Grimaldi, Fabrizio Ambroso

Si chiama Fabrizio Ambroso l'ex marito di Eva Grimaldi: l'attrice, dopo aver avuto delle relazioni con Lele Mora, Vittorio Sgarbi e il collega Gabriel Garko, con il quale ha convissuto per otto anni, si è sposata con l'imprenditore veronese nel 2006, per poi divorziare e unirsi civilmente con l'attivista Imma Battaglia il 19 maggio 2019.

Ambroso è nato a Verona nel 1968 e riguardo la sua vita prima del matrimonio con l'attrice non sappiamo molto. L'ex della Grimaldi è un noto imprenditore e si è occupato per anni di importazioni ed esportazioni di arredamenti. Ha lavorato sia nella sua città natale che nella provincia di Brescia ed in seguito è approdato sul piccolo schermo, anche se la sua popolarità è arrivata con il matrimonio con Eva.

L'attrice, intervistata a proposito della separazione, ha rivelato: "Mi è caduto il mondo addosso. Mi sono sentita abbandonata. Dalla sera alla mattina mi sono ritrovata da sola e mi sono rifugiata nell'alcol. La risposta che mi do è che il suo non era vero amore. Lui voleva l'attrice, non la donna."

Eva Grimaldi ha concluso l'intervista di Metropolitan Magazine parlando del momento più brutto della sua vita: "Finita la nostra storia bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, senza accorgermene mi consolavo con una bottiglia intera di vino. Cercavo di stordirmi e, piano piano, ho iniziato a bere anche il whisky."