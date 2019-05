Eva Grimaldi e Imma Battaglia, matrimonio in diretta TV

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, un matrimonio in diretta TV il 19 maggio su Real Time per l'attrice e l'attivista, che ormai fanno coppia fissa da tempo.

Dopo una storia d'amore durata più di 7 anni, Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono pronte a pronunciare il fatidico "sì" e per realizzare la cerimonia dei loro sogni hanno deciso di affidarsi alla guida del wedding planner Enzo Miccio. L'unione civile è prevista il 19 maggio 2019.

Mentre il resto d'Italia si domanda se e quando ci saranno le nozze tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone, l'attrice Eva Grimaldi e la sua compagna, l'attivista Imma Battaglia, hanno deciso di sposarsi. La cerimonia verrà trasmessa da Real Time, il canale televisivo di proprietà di Discovery e il ricevimento sarà ospitato dallo chef Antonello Colonna nel suo Resort&Spa immerso nel verde della campagna romana.

Enzo Miccio e le due future spose faranno ripercorrere allo spettatore i momenti più significativi ed emozionanti che hanno portato alla realizzazione del grande giorno. Le telecamere mostreranno tutti i dettagli dei preparativi, svelando retroscena e curiosità sulla cerimonia evento.

Tra i testimoni della Grimaldi ci sarà l'ex compagno, l'attore Gabriel Garko: lo ha raccontato la futura sposa a la rivista Chi affermando "tra i miei testimoni c'è Gabriel, lui adora Imma, ormai parla solo con lei, sta con lei, quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo".

Eva Grimaldi è stata sposata in precedenza con l'imprenditore Fabrizio Ambroso, il matrimonio tra i due è durato dal 2006 al 2013. Nel 2017 Eva Grimaldi ha partecipato al reality show L'isola dei famosi, in onda su Canale 5, e fu proprio in questa occasione che l'attrice decise di fare coming out e rivelare il suo amore per Imma Battaglia.

Per seguire l'unione tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia il prossimo 19 maggio vi ricordiamo che Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 160 e 161, Tivùsat Canale 3, inoltre su vari social impazzano gli hasgtag #EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose.