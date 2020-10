Eva Grimaldi su Gabriel Garko, la verità sulla storia d'amore "Creata a tavolino"

Eva Grimaldi, dopo il coming out di Gabriel Garko, ha ammesso che la loro storia d'amore era stata costruita a tavolino: l'attrice a Verissimo ha rivelato che la relazione serviva come copertura a Garko che le aveva confessato di essere gay. Eva ha parlato anche dei problemi avuti con la chirurgia estetica e dei suoi disturbi alimentari.

Eva Grimaldi in Caterina e le sue figlie 3

I racconti nella casa del Grande Fratello Vip 5 di Massimiliano Morra e Adua del Vesco sulla casa di produzione Ares Film e il successivo coming out di Gabriel Garko hanno spinto Eva Grimaldi a raccontare la sua verità. L'attrice è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato pomeriggio di Verissimo e ha rivelato cosa si nascondesse dietro la sua pubblicizzata storia d'amore con Gabriel Garko: Eva ha ammesso che la loro relazione era stata costruita a tavolino ma respinge l'accusa di aver preso in giro il pubblico: "Gabriel l'ho amato subito. Sui social ci puntano il dito contro, ci rimproverano di essere stati bugiardi. Non è così, ci siamo amati di un amore sincero, un amore vero. La coppia perfetta è quando c'è rispetto. Era una storia nata a tavolino? Sì, tutto nasce a tavolino. Erano altri periodi se volevi promuovere una fiction dovevi per forza creare qualcosa, si chiama star-system"

La Grimaldi ha raccontato di essersi allontanata da Gabriel Garko dopo il matrimonio con l'imprenditore Fabrizio Ambrosio "Ci siamo riavvicinati grazie a Imma. Io lasciai l'agenzia nel 2010 definitivamente perché Alberto mi disse che sarebbe stato il caso che non frequentassi Imma perché mi avrebbero dato della lesbica e che avrei avuto difficoltà a trovare dei ruoli".

A Verissimo Eva Grimaldi ha parlato anche dei problemi avuti a causa della chirurgia estetica che le stavano costando la vita: "Adesso si rifanno i glutei, ma negli anni Ottanta andavano i seni prosperosi. Mi era stato detto che dovevo aumentarlo, aumentarlo di più. Mi è venuta un'infezione batterica - rivela - Dopo mesi di febbre che non scendeva, stavo morendo, finalmente mi hanno fatto la toilette chirurgica. Sono stata un anno senza un seno. Sai cosa vuol dire per una donna, per un sex symbol, per un'attrice? Il seno non me lo sarei mai rifatto".

Una 'ferocissima' Eva Grimaldi in Mutande Pazze, di Roberto D'Agostino

Adua Del Vesco durante una delle puntate del Grande Fratello Vip 5 ha raccontato di aver sofferto di anoressia, la Grimaldi sentendo la sua storia sii è commossa perché è un'esperienza che ha vissuto in prima persona: "Vedendo Adua al Grande Fratello, sapendo la storia che ha avuto che mi è stata raccontata da Gabriel Garko perché io ero già andata via. Ho sentito che era diventata anoressica, mi sono rivista in lei e ho pianto per lei. Anch'io mi mettevo sulla bilancia tutti i giorni, avevo il lucchetto al frigorifero, non potevo mangiare ma di nascosto qualcosina mangiavo". La svolta è arrivata durante le riprese del film Mia moglie è una bestia: "stavamo girando sulla neve e io ero molto magra. Sul contratto c'era una clausola: non dovevo superare i 52 chili. Io sono 1 metro e 71, 52 chili sono pochini. Ero arrivata a 50 chili. Sono svenuta sulla neve e i registi mi presero e mi portarono al ristorante per farmi mangiare una bistecca e del pane".