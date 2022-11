Eva Green non esclude di accettare un ruolo nel MCU, svelando cosa la convincerebbe

Eva Green ha svelato a quali condizioni sarebbe disposta a recitare nel Marvel Cinematic Universe, dopo comunque aver avuto esperienze in film tratti dai fumetti in occasione di 300 - L'alba di un impero e Sin City - Una donna per cui uccidere.

L'attrice, che tornerà sugli schermi nelle prossime settimane con Nocebo (dal 4 novembre nei cinema americani), ha ribadito che non esclude di accettare un'eventuale proposta di Kevin Feige.

Parlando del MCU, Eva Green ha raccontato: "Dipende sempre dal ruolo, penso, dalla storia, dal fatto che non sia unidimensionale. Deve essere interessante".

L'attrice ha ricordato: "Nel caso di 300 il personaggio era interessante, e non era una semplice cattiva. Si capiva perché si comportava in quel modo. Aveva un passato oscuro che le dava umanità. In Sin City è cattiva al 100%, ma è un genere specifico. Si deve accettarlo ed è divertente interpretare la femme fatale. No, erano grandiosi. Erano ruoli sostanziosi ed è sempre divertente interpretare delle donne forti come queste, quindi pensi 'Mi divertirò'. Se c'è qualcosa nella parte, allora si fa bene ad accettarla".

Eva, nel 2020, per un periodo era stata associata al film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma il suo coinvolgimento era poi stato smentito dalla diretta interessata che aveva dichiarato: "Non ne so nulla. Ma amo l'umorismo nei film della Marvel. Ho visto il trailer di Black Widow... Mi piacerebbe vedere quel film".