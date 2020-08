Eva Green: ecco qual è il suo vero colore di capelli

L'affascinante attrice Eva Green, con la bella chioma scura come noi la conosciamo, in realtà nasconde un segreto: ecco qual è il suo vero colore di capelli.

Occhi azzurri ipnotici in contrasto con una chioma scura, a volte quasi corvina. Eva Green siamo soliti vederla così, ma quanti di voi sapevano che in realtà il suo vero colore di capelli è biondo quasi cenere?

Cannes 2017: Eva Green sul red carpet di Based on a True Story

Dimentichiamo la Bond Girl in Casino Royale con i capelli di un castano così scuro da sembrare neri, in contrasto con quegli occhi azzurri che ti inchiodano allo schermo. Per un attimo dimentichiamoci anche della figura selvaggia di Artemisia in 300 - L'alba di un impero e della signora dell'horror di Penny Dreadful. L'immagine della dark lady che ha stregato i fan di Eva Green, è in realtà frutto di un cambio di colore di capelli particolarmente indovinato.

she have a natural almost dark blonde pic.twitter.com/bq6eQosQuZ — alexia 🐢 (@hopeendez) December 5, 2018

L'attrice, infatti, nasce come bionda naturale. I personaggi misteriosi che spesso interpreta, avrebbero avuto lo stesso fascino senza i capelli neri con cui la vediamo nella maggior parte dei suoi ruoli? Molto probabilmente sì.

Quello che non so di lei: Eva Green in un momento del film

Il talento di Eva Green è innegabilmente legato anche al suo look corvino, ma come abbiamo potuto vedere, per esempio, in Dark Shadows, il fascino dell'attrice non è minimamente mutato nonostante sfoggi eccezionalmente una chioma bionda.

Nel 2016, Eva Green aveva confessato che la scelta di questa tonalità di capelli veniva da un ricordo della sua adolescenza: "Un'amica di mia madre aveva i capelli molto scuri. Veniva dalla Jugoslavia e volevo assomigliarle".

Potremmo vederla di nuovo scura, ma anche bionda, nella nuova miniserie The Luminaries, in onda al momento soltanto sulla BBC, anche se per il momento non si sa ancora quando verrà concessa la distribuzione in Italia.