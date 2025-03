Eurovision 2025, censurata una canzone per il titolo: sembrava un riferimento sessuale troppo esplicito

Si è abbattuta una bufera sugli Eurovision 2025, a causa di un brano che partecipa per Malta: la EBU impone la censura di una cantante (ma tranquilli, ha risparmiato Tommy Cash).

A meno di due mesi dall'Eurovision Song Contest 2025, la European Broadcasting Union (EBU) ha imposto la modifica del titolo e del testo della canzone della rappresentante maltese Miriana Conte, scatenando polemiche tra i fan del festival. Il motivo? Il brano inizialmente intitolato Kant è stato ritenuto problematico per la sua assonanza con un termine volgare in inglese. Tuttavia, nessun provvedimento è stato preso nei confronti di Tommy Cash, il controverso artista estone, e della sua discussa frase "sudo come un mafioso".

Il caso "Kant": quando una parola in maltese diventa un problema

Il titolo originale della canzone di Miriana Conte, Kant, significa semplicemente "cantare" in maltese. Tuttavia, l'EBU ha ritenuto che la parola fosse troppo simile al termine offensivo c*nt in inglese, decidendo così di censurarla. La cantante ha espresso la sua delusione sui social, raccontando quanto sia stato difficile ricevere una simile richiesta con così poco preavviso:

"Ragazzi, sto filmando il video ufficiale di Kant, sto vivendo un periodo meraviglioso. Ci è stato appena comunicato che l'EBU ha deciso contro l'utilizzo della parola maltese 'Kant' nella nostra proposta all'Eurovision Song Contest", ha dichiarato la cantante. ""Sebbene io sia sconvolta e amareggiata, specialmente per il fatto che abbiamo meno di una settimana per mandare la canzone, vi prometto che lo show andrà avanti. La Diva non cade".

Non è la prima volta che l'Eurovision impone modifiche ai testi delle canzoni: già nel 2021, i Måneskin furono costretti a censurare le parolacce nel testo di Zitti e Buoni, eliminando i versi più espliciti per poter gareggiare.

Uno scatto coi Maneskin

Ciò che ha acceso il dibattito tra i fan è la mancanza di provvedimenti nei confronti di Tommy Cash, il rappresentante dell'Estonia. Il suo brano Espresso Macchiato contiene la frase "sudo come un mafioso", che secondo molti potrebbe evocare stereotipi negativi sull'Italia e sulle associazioni criminali.

Nonostante le proteste sui social, l'EBU ha scelto di non intervenire, lasciando intatta la canzone. Questa disparità di trattamento ha generato polemiche, con molti utenti che accusano l'organizzazione di applicare un doppio standard nel controllo dei testi.

Dopo la richiesta di modifica, Miriana Conte ha dovuto cambiare il titolo del suo brano, che ora si chiama Serving. Il testo è stato adattato per evitare il termine incriminato, ma mantiene comunque il suo spirito originale.

Il brano, caratterizzato da un sound energico e un testo che inneggia all'autoaffermazione, potrebbe comunque conquistare il pubblico. Ma resta l'amarezza per un'ennesima censura che, secondo molti, poteva essere evitata.

La vicenda riapre il dibattito sulle regole dell'Eurovision, spesso accusate di essere arbitrarie o eccessivamente rigide. La scelta di censurare Kant ma non Espresso Macchiato fa discutere e mette in dubbio i criteri con cui l'EBU decide cosa sia accettabile e cosa no.

Nonostante tutto, Miriana Conte ha dimostrato determinazione e professionalità, pronta a rappresentare Malta con grinta. Il pubblico deciderà se la sua performance, al netto delle modifiche imposte, sarà comunque all'altezza delle aspettative.