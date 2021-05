Europei 2021: da oggi su Sky Cinema Collection il countdown è scandito da oltre 50 film sullo sport

SKY scandisce il countdown per gli Europei 2021 a suon di film: si accende infatti Sky Cinema Collection - Sport Movies, il canale che, da oggi all'11 giugno 2021, prepara l'atmosfera in attesa del fischio d'inizio della manifestazione calcistica (che sarà trasmessa live su Sky Sport).

Saranno oltre 50 film, disponibili in streaming su NOW, dedicati allo sport e alle più grandi imprese sportive, per vivere tutta l'adrenalina delle competizioni, le storie in cui i valori universali dello sport la fanno da padrone e gli eventi legati ai suoi protagonisti, realmente esistiti o entrati nell'immaginario collettivo grazie al cinema.

Tante le prime visioni, come I calcianti, di Stefano Lorenzi, una pellicola italiana che ci porta nel mondo del calcio storico fiorentino, una disciplina antica, spettacolare e dura che accende la miccia di sei storie di uomini e donne, che s'intrecciano tra loro per le vie di Firenze. Con Guido Caprino (Il Miracolo, 1992), Francesco Scianna (Baarìa) e Francesca Inaudi (Generazione 1000 euro), sarà trasmesso giovedì 3 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Collection - Sport Movies e in streaming su NOW.

Il mio amico Alexis, in prima visione sabato 5 giugno alle 19.35 su Sky Cinema Collection - Sport Movies e in streaming su NOW. La commedia di Alejandro Fernández Almendras ambientata nella periferia di una città cilena. Qui vivono Tito e la sua famiglia, che lottano ogni giorno per andare avanti in un paese che non offre opportunità. Tito ha 12 anni, una grande passione per il calcio e un sogno: incontrare il suo idolo, Alexis Sanchez. Ma il calcio, oltre ad essere una passione, diventa l'unica possibile via d'uscita dalla condizione di povertà e i genitori vedono in questo sport una chance per il giovane Tito.

The Keeper - La leggenda di un portiere: Freya Mavor durante una scena

In prima visione domenica 6 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Collection - Sport Movies e in streaming su NOW, The Keeper - La leggenda di un portiere. Il racconto sul calcio ispirato a una storia vera, ambientata alla fine della seconda guerra mondiale. Il paracadutista tedesco Bernhard Trautmann viene catturato dall'esercito inglese per essere spedito in diversi campi di prigionia nel nord dell'Inghilterra. Arrivato nel Lancashire, l'allenatore di una squadra di calcio dilettante locale, il St. Helens Town, scopre per caso in Bernhard le sue qualità di portiere. Una storia potente su come il calcio e lo sport siano dei linguaggi universali che possono aiutare a superare qualsiasi conflitto.

Fuga oer la vittoria: Sylvester Stallone e Pelè esultano

Nella collection molti film dedicati al calcio, tra cui segnaliamo: il cult di John Huston Fuga per la vittoria con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé; il film-tributo al gioco del calcio e alla sua tifoseria Febbre a 90° con Colin Firth; gli imperdibili documentari Maradona di Kusturica di Emir Kusturica e Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli; oltre alla produzione Sky Original Speravo de morì prima che racconta gli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, interpretato da Pietro Castellitto.

Non possono mancare film ambientati nel mondo della boxe, tra cui segnaliamo: The Fighter con Mark Wahlberg e Christian Bale, premiato con l'Oscar come miglior attore non protagonista; i 6 capitoli della saga Rocky, il pugile più famoso del cinema interpretato da Sylvester Stallone, oltre a Creed - Nato per combattere; e il film targato HBO Muhammad Ali's Greatest Fight, previsto il 3 giugno a 5 anni dalla morte del grande campione.

Si segnalano poi le pellicole dedicate agli sport che spopolano negli Stati Uniti: come il football americano raccontato in The Blind Side con Sandra Bullock, vincitrice dell'Oscar, e la commedia Jerry Maguire con Tom Cruise, Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr., premiato con l'Oscar; il baseball è al centro delle vicende di Ragazze vincenti, con Geena Davis e Madonna impegnate in un campionato femminile, e della commedia Major League - La squadra più scassata della lega con Tom Berenger e Charlie Sheen; la scena si sposta sul campo da basket nell'appassionante storia di caduta e rinascita Tornare a vincere con Ben Affleck, e nella commedia cult degli anni 80 Voglia di vincere con Michael J. Fox.

Sono inoltre da segnalare: Borg McEnroe, la pellicola che racconta la rivalità fra due leggende del tennis, interpretate da Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason; il biopic che ha ottenuto 2 Oscar Le Mans '66 - La grande sfida con Christian Bale e Matt Damon nei panni di un pilota e di un collaudatore di auto da corsa; Vincere insieme che racconta la romantica storia d'amore tra un giocatore di hockey e una pattinatrice; il film che fa tornare in voga le emozionanti sfide a colpi di arti marziali The Karate Kid: La leggenda continua con Jackie Chan e Jaden Smith; e il biopic sull'atleta Jesse Owens, Race - Il colore della vittoria.

Sky Cinema Collection - Sport Movies sarà disponibile dal 29 maggio all'11 giugno su Sky Cinema Collection (Canale 303 di Sky) e in streaming su NOW. Tutti i film sono disponibili on demand.