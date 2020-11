Euphoria: Zendaya svela il poster del primo dei due episodi speciali

Quando manca una settimana alla mnessa in onda su HBO del primo dei due episodi speciali di Euphoria, Zendaya diffonde sui social media il poster alimentando l'hype dei fan dello show.

Il poster è una foto leggermente sfocata di Zendaya nei panni di Rue, con l'enfatico slogan "This Is Not Season 2" centrato in basso a caratteri nudi. La cosa veramente interessante del poster è che sembra rivelare un nuovo titolo per l'episodio. Secondo il poster, "Trouble Don't Last Always" ora sembra essere intitolato semplicemente "Parte 1: Rue". Confermata la data di messa in onda del 6 dicembre, quindi anche se a quanto pare c'è stato un cambio di titolo i fan non dovranno aspettare più a lungo per vedere l'epispodio.

Qualche settimana fa, Zendaya Coleman aveva annunciato l'arrivo su HBO di due episodi speciali di Euphoria, il primo dei quali è fissato per il 6 dicembre e avrà un'ambientazione natalizia.

Tra la fine della prima stagione e l'inizio della seconda, che entrerà in lavorazione a inizio 2021, sono previsti due episodi speciali, il primo dei quali è annunciato per il 6 dicembre su HBO. L'episodio in questione seguirà Rue Bennett mentre celebra il Natale e lotta per liberarsi dalla dipendenza da stupefacenti. L'episodio sarà scritto e diretto dal creatore di Euphoria, Sam Levinson. Colman Domingo, apparso nella prima stagione nei panni di un uomo impegnato a disintossicarsi dalla dipendenza da droghe, affiancherà Zendaya Coleman nell'episodio.

Qui trovate la nostra recensione di Euphoria, scabroso teen drama che ha ridefinito il genere.