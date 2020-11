Euphoria: il trailer dell'episodio speciale "Part 1: Rue"

HBO Max ha condiviso online il trailer dell'episodio speciale di Euphoria intitolato Part 1: Rue, in arrivo a dicembre sugli schermi americani.

Euphoria tornerà sugli schermi di HBO con uno speciale e il trailer regala le prime sequenze della puntata che verrà trasmessa sugli schermi americani il 6 dicembre.

Il breve video è dedicato al personaggio interpretato da Zendaya, Rue, riepilogando dove la storia si era interrotta con la prima stagione.

La puntata intitolata Part 1: Rue sarà disponibile su HBO Max il 6 dicembre e il video anticipa qualche breve momento di come continuerà la storia di Rue (Zendaya), dopo che la giovane fa nuovamente uso di cocaina dopo che la fidanzata Jules (Hunter Schafer) sale su un treno e la lascia al termine del ballo della scuola. Rue viene mostrata mentre si trova in un locale e incontra Ali (Colman Domingo).

Sam Kevinson, creatore di Euphoria, ha scritto e diretto lo speciale.

HBO ha annunciato il rinnovo di Euphoria per la seconda stagione dopo la messa in onda di soli quattro episodi, accolti con grande entusiasmo dal pubblico. Al successo di audience sono seguiti tre Emmy, tra cui quello come miglior attrice protagonista di una serie drammatica che ha permesso a Zendaya di diventare la più giovane attrice della storia a ricevere questo premio.

