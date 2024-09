Euphoria, Sydney Sweeney entusiasta di tornare nella terza stagione: "Amo la folle Cassie"

Sydney Sweeney è molto emozionata di tornare a recitare nella terza stagione di Euphoria, come ha confessato lei stessa questa settimana. "Sono molto eccitata all'idea di tornare a vestire i panni di Cassie", ha dichiarato a People. "È sicuramente uno dei personaggi più speciali per me e amo la mia famiglia di Euphoria, quindi non vedo l'ora".

La terza attesissima stagione

La star di Tutti tranne te ha detto di non poter condividere nulla sull'attesissima (e discussa) terza stagione dello show della HBO perché "onestamente, non ne so nulla", ma che le piace sempre esplorare il lato più oscuro del suo personaggio, notoriamente caotico. "Adoro la folle Cassie, quindi più pazza è, meglio è per me", ha detto.

Euphoria 2: Sydney Sweeney nella serie

In precedenza, Sweeney ha raccontato di essersi preparata a tornare nello show tre anni dopo le riprese della seconda stagione. "C'è stato un lungo periodo di tempo tra la prima e la seconda stagione, ma soprattutto ora, con il salto temporale, è un processo nuovo per me", ha detto. "Sto imparando man mano e sono aperta a tutto ciò che verrà. Ma sono anche molto eccitata. Adoro Cassie. È sempre un personaggio emozionante da interpretare, quindi non vedo l'ora di scoprire cosa succederà nella sua vita".

L'attrice ha anche aggiunto che tornare a lavorare con Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer e gli altri sarà sempre speciale. "Erano la troupe e il cast che c'erano all'inizio della mia carriera", ha detto Sweeney. "Siamo venuti tutti da posti diversi ma ci siamo uniti e abbiamo affrontato tante cose nello stesso momento, quindi è davvero bello avere quel gruppo di base. Stanno vivendo un'esperienza simile. È bello avere quella comunità".

Sweeney e gli altri membri del cast hanno mantenuto il riserbo sulla terza stagione di Euphoria; a marzo la star di Madame Web ha dichiarato che parlare della serie fa "paura come parlare della Marvel".

Sempre a marzo, la HBO ha annunciato che le riprese della terza stagione erano state ritardate a tempo indeterminato e che il cast era invitato a "perseguire altre opportunità". A luglio, il network ha annunciato una data di produzione per l'inizio del prossimo anno.