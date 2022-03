Euphoria, Sydney Sweeney chiarisce: "Non ho mai chiesto allo showrunner di tagliare nessuna scena di nudo"

Sydney Sweeney è tornata a parlare delle sue scene di nudo presenti in Euphoria: dopo aver precedentemente affermato, durante un'intervista del The Independent, che alcune scene in topless non erano "necessarie" a suo modo di vedere, la star ha rivelato a Teen Vogue che alcuni dei suoi commenti sono stati travisati dai giornalisti.

"Non ho mai chiesto a Sam Levinson di tagliare nessuna scena di nudo. Quello che ho detto è stato travisato, trasformato ed è diventato una bestia enorme e io mi sono ritrovata a pensare: 'Oh, mio ​​​​Dio.'", ha dichiarato la Sweeney, aggiungendo che la sua intenzione era quella di enfatizzare i confini stabiliti da Levinson durante le riprese della serie HBO.

La star di The White Lotus ha spiegato: "Quello che intendevo dire sin dall'inizio è che Sam ha rispetto per il cast, questa è la cosa più importante che voglio che tutti sappiano, tutti devono sapere quando sia incredibile come regista e che non mi avrebbe mai fatto fare qualcosa con cui non mi sentivo a mio agio."

"Penso che sia importante per la trama e il personaggio, c'è uno scopo in ciò che quel personaggio sta attraversando. Questo è il personaggio. Ci spogliamo tutti nella vita reale. Mostriamo la vita di questo personaggio e quello che sta passando. Il corpo di Cassie è una forma di comunicazione per lei", ha concluso Sydney Sweeney.