Euphoria: Storm Reid non tornerà nella terza stagione della serie

Storm Reid, che ha interpretato la sorella minore della Rue di Zendaya in Euphoria, non tornerà per la prossima terza stagione dello show.

Un volto familiare non tornerà per la prossima terza stagione di Euphoria. Storm Reid, che ha interpretato Gia Bennett, sorella minore di Rue (Zendaya) nelle prime due stagioni del teen drama della HBO, non tornerà nel celebre show.

"Sono molto eccitata per la terza stagione", ha dichiarato la Reid a Rotten Tomatoes sul red carpet dei Governors Awards. "Purtroppo Gia non tornerà nella terza stagione, ma sono davvero in debito con il cast e la troupe di quella serie, con la HBO. Euphoria è una cosa davvero speciale e sono così felice che faccia parte della mia eredità e che io abbia fatto parte di un tale fenomeno culturale... Non vedo l'ora di vedere cosa ha in serbo la terza stagione".

Euphoria 3: Zendaya risponde al creatore della serie che la incolpa del ritardo

Cosa sappiamo della terza stagione di Euphoria?

HBO ha confermato che le riprese di Euphoria 3, nonostante le ricorrenti voce di una cancellazione, verranno realizzate. Le voci riguardanti la cancellazione dello show sembra fossero totalmente infondate: Casey Bloys, responsabile di HBO e Max, ha infatti confermato che l'inizio della produzione è previsto per gennaio.

Don't Let Go: Storm Reid in una foto

Lo show con star Zendaya è assente dagli schermi televisivi da quasi tre anni e, come anticipato, da tempo si rincorrevano varie ipotesi sul destino del progetto creato da Sam Levinson. Ad alimentare le ipotesi di una cancellazione della produzione erano state le recenti notizie dei progetti che avranno come star Zendaya, prossimamente impegnata sul set di Spider-Man 4 e del prossimo film di Christopher Nolan, e Jacob Elordi, che sarà la star di una nuova versione di Cime Tempestose.

Il responsabile di HBO, tuttavia, ha voluto rassicurare tutti i fan della serie: "So che lo show attira molta attenzione ora perché ha creato delle vere star del cinema e hanno vari progetti a cui stanno lavorando, ma gireremo questa stagione, nulla è cambiato. Saranno otto puntate".

Euphoria: Zendaya in una scena della serie

Creata da Sam Levinson, Euphoria ha come protagonisti Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e Colman Domingo. Ambientata nell'immaginaria cittadina di East Highland, in California, la serie segue le esperienze di vita di un gruppo di liceali che cercano la speranza mentre si confrontano con le tensioni dell'amore, della perdita e della dipendenza. La serie è basata sull'omonimo show israeliano creato da Ron Leshem e Daphna Levin.

Levinson è produttore esecutivo insieme a Ravi Nandan, Drake, Adel "Future" Nur, Zendaya, Will Greenfield, Ashley Levinson, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Gary Lennon, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady. La serie è prodotta in collaborazione con A24.