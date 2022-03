Euphoria: HBO difende le serie nonostante le accuse di "atmosfera tossica" sul set

nonostante l'enorme successo di critica e pubblico, da tempo si rincorrono le voci di atmosfera tossica sul set di Euphoria. La serie HB o incassa premi, ma non mancano le polemiche su temi delicati trattati, scene di nudo e scontri sul set.

La prima stagione di Euphoria sembrava aver schivato le polemiche che sono piovute sulla produzione con l'arrivo della seconda stagione, colpita da un turbine di speculazioni sulle tensioni sorte durante la produzione. Le cose sono andate così male che ci sono state segnalazioni secondo cui lo show avrebbe violato le disposizioni SAG-AFTRA. Come rivela Variety, HBO è scesa in campo per difendere la serie dalle illazioni dichiarando che non sono mai state presentate lamentele formali.

HBO ha sottolineato nella dichiarazione che "il benessere del cast e della troupe nelle nostre produzioni è sempre una priorità assoluta". Ha proseguito affermando che la stagione 2 di Euphoria è stata prodotta nel "pieno rispetto di tutte le linee guida di sicurezza e i protocolli di gilda". Ecco la dichiarazione completa:

"Il benessere del cast e della troupe nelle nostre produzioni è sempre una priorità assoluta. La produzione è stata portata avanti nel pieno rispetto di tutte le linee guida di sicurezza e dei protocolli del sindacato. Non è raro che le serie drammatiche abbiano riprese complesse e i protocolli COVID hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità. Manteniamo una linea di comunicazione aperta con tutti i sindacati, incluso SAG-AFTRA. Non sono mai state sollevate proteste formali".

Il comunicato di HBO smentirebbe quanto riportato dal Daily Beast secondo cui il cast di Euphoria avrebbe mosso "molteplici lamentele presentate a SAG-AFTRA per la mancata fornitura dei pasti in tempo e il rifiuto di consentire alle persone di usare il bagno." Il report afferma anche che il set "non aveva una vera e propria area di attesa per le comparse" e che "ci sono state così tante denunce presentate al SAG-AFTRA che un rappresentante sindacale si è presentato sul set".

Molte delle presunte voci sull'ambiente tossico si sono diffuse sui social media e sono diventate popolari quanto la serie. Secondo quanto riferito, il creatore Sam Levinson e Barbie Ferreira, che interpreta Kat Hernandez, hanno litigato sulla direzione della storia del personaggio tanto da spingere l'attrice a lasciare il set e Levinson a tagliare il ruolo di Kat nella seconda stagione. Anche la decisione di Levinson di non presentare la lista delle riprese ha portato a numerosi problemi sul set, poiché ha costretto il cast e la troupe a restare a disposizione più a lungo. La HBO menziona nella sua dichiarazione che "non è raro che le serie drammatiche abbiano riprese complesse".

Dopo la messa in onda del finale della seconda stagione di Euphoria la star Jacob Elordi, che interpreta Nate, ha difeso le lunghe ore di riprese della serie spiegando: "Stiamo facendo cinema, capisci cosa intendo? Voglio dire che in senso lato, come questo è il cinema. E anche se non dovresti soffrire, per me c'è un grande valore nel lavorare sodo. E per ogni ora che ho trascorso personalmente su quel set, posso vederla quando guardo lo show e posso sentirla quando cammino per strada e scopre quanto la gente ami la serie. Per me, lavorare per lunghe ore sul set è la gioia più grande. E si prendono cura di noi. Questa è la mia famiglia. Se lavoro per molte ore, Sam lavora il doppio, Zendaya il triplo. Ci siamo centro tutti insieme".