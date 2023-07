Euphoria, Dominic Fike stava per essere licenziato per colpa dell'uso di droghe

Dominic Fike ha svelato che è stato quasi licenziato dalla serie Euphoria a causa dell'uso di droghe.

L'attore, intervistato da Apple Music, ha infatti ammesso che durante la maggior parte delle riprese era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

I tentativi di mantenere il controllo

Lo showrunner di Euphoria, Sam Levinson, aveva assunto un "coach" per assicurarsi che Dominic Fike rimanesse sobrio, ma non è riuscito a raggiungere il suo scopo.

Il ruolo che gli è stato affidato è quello di Elliot, un nuovo amico di Rue che contribuisce a farle usare sostanze stupefacenti.

L'attore ha spiegato: "Ero così sballato durante la maggior parte di quello show. Era davvero una situazione negativa. Sono stato rimproverato. Mi hanno quasi licenziato dallo show. Hanno detto 'Amico, non puoi comportarti in questo modo'".

Dominic ha aggiunto: "Ero un tossicodipendente e lavorare a una serie che, principalmente, è sulle droghe, è davvero difficile. Quello è il settore dell'intrattenimento. Ti pagano un sacco di soldi e dicono: 'Sì, scopri come fare. Affoga o nuota'".