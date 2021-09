Euphoria 2, il reboot di Sex and the City, Peacemaker: le prime immagini nel teaser di HBO

HBO ha svelato le prime immagini delle serie in arrivo nella nuova stagione in un teaser lanciato durante la cerimonia degli Emmy, ecco le prime immagini di Euphoria 2, del reboot di Sex and the City e di Peacemaker:

Durante la cerimonia di consegna degli Emmy 2021, HBO ha rivelato le prime immafini di serie attese come la seconda stagione di Euphoria, Peacemaker, The Sex Lives of College Girls e And Just Like That, revival di Sex and the City, in un ricco teaser trailer.

And Just Like That... è attualmente in fase di ripresa a New York City e vede il ritorno dei membri del cast originale Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon oltre a Chris Noth e John Corbett.

Attesa anche per la seconda stagione di Euphoria, l'acclamata serie drammatica interpretata da Zendaya Coleman. L'attrice ha anticipato che "sarà una stagione molto difficile e io sono più o meno a metà con le riprese. Ieri sera abbiamo finito alle 2.30, stiamo girando le scene più cruciali e devo dire che è stato tutto piuttosto intenso finora."

Cresce l'hype per Peacemaker, serie spinoff di The Suicide Squad - Missione Suicida dedicata al personaggio di John Cena. Peacemaker farà il suo debutto su HBO Max nel gennaio 2022. Al momento i dettagli del plot non sono ancora stati svelati anche se sappiamo che la serie esplorerà le origini del personaggio interpretato da John Cena in The Suicide Squad - Missione Suicida,un uomo che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla. Nel cast di Peacemaker troviamo Steve Agee nel ruolo di John Economos, Danielle Brooks in quello di Leota Adebayo, Robert Patrick è Auggie Smith, Jennifer Holland è Emilia Harcourt, Freddie Stroma interpreta Vigilante/Adrian Chase e Chukwudi Iwuji è Clemson Murn. Con loro anche Lochlyn Munro, Annie Chang, Christoper Heyerdahl, Elizabeth Faith Ludlow, Rizwan Manji, Nhut Le, Aison Araya e Lenny Jacobson.