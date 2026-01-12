Eugenia Carfora, chi è la dirigente scolastica che ha ispirato La Preside di Luisa Ranieri

Chi è Eugenia Carfora, la "vera" preside che ha ispirato la serie di Rai Uno interpretata da Luisa Ranieri e in onda a partire da questa sera per quattro puntate

Parte questa sera in prima serata su Rai Uno la nuova serie con Luisa Ranieri: intitolata La Preside, si tratta di una storia liberamente ispirata a una vera: quella di Eugenia Carfora, preside che è riuscita a rendere una scuola fatiscente di Caivano, un fiore all'occhiello per i ragazzi del quartiere.

La Preside: ecco la nuova serie di Rai Uno ispirata a una storia vera

La Preside: Luisa Ranieri in un'immagine promozionale

Diretta da Luca Miniero, la serie racconta in quattro puntate la rinascita dell'Istituto Morano di Caivano: quando la preside Carfora, soprannominata da alcuni "la pazza", arriva nella nuova scuola che le è stata assegnata, trova una situazione disastrosa. Non una scuola normale, ma un luogo di abbandono completo: con una lavanderia abusiva all'interno e 20 studenti, che verrà poi trasformata in polo educativo con 700 iscritti e indirizzo alberghiero.

Chi è Eugenia Carfora, la "vera" preside

La Preside: Luisa Ranieri in una foto

Nata l'1 febbraio del 1960, laureata in Scienze dell'Educazione, Eugenia Carfora ha nel suo curriculum da insegnante come prima voce "esperta di dispersione scolastica". Quella che Eugenia Carfora ha portato avanti nella sua vita professionale infatti, è una vera e propria battaglia contro l'abbandono scolastico: la Carfora lo ha fatto in una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, andando a prendere gli studenti direttamente a casa. Chiamandoli anche al megafono. Insomma: tutto pur di poter vedere i banchi pieni, e non solo gli elenchi di classe.

La Carfora ha vinto il concorso da preside nel 2007, iniziando all'Istituto Viviani, scuola media sita nel Parco Verde di Caivano: un incarico per cui le venne consigliato di lasciar perdere. Nel 2013 è invece diventata preside dell' Istituto Morano, dove ricopre ancora l'incarico; già l'anno prima però era stata nominata Commendatore della Repubblica per il suo impegno sul territorio.

Un'idea di Luca Zingaretti

La serie di Rai Uno nasce da un'idea di Luca Zingaretti, dopo aver vito Come figli miei, speciale di Domenico Iannacone andato in onda nel 2017 su Rai Tre. A quel punto, entusiasta, Zingaretti ha contattato la Carfora, deciso a raccontarne la storia.