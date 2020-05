Euforia: stasera su Rai3 il film di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio

Va in onda stasera su Rai3, alle 21:20, in prima visione, Euforia, il film diretto nel 2018 da Valeria Golino, con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea.

Stasera su Rai3, alle 21:20 e in prima visione TV, va in onda Euforia, il film diretto nel 2018 da Valeria Golino, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea nei panni di due fratelli diversissimi.

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. E' un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro. Due fratelli diversi, ma obbligati dalla vita a riavvicinarsi in una situazione difficile che diventa l'occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti.

Candidato nel 2019 a ben 9 David di Donatello (senza purtroppo vincerne nessuno), Euforia è stato presentato nel 2018 al Festival di Cannes, nella sezione Un Certain Regard, ed è stato tra i candidati alla Queer Palm.