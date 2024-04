Ethan Hawke e i rischi nel dirigere la figlia Maya in Wildcat: 'Nessuno vuole vedere l'arte di famiglia'

Mentre le polemiche sui nepo-bambini continuano, Ethan Hawke è consapevole della sfida che ha rappresentato dirigere la figlia Maya Hawke nel film Wildcat, ma vorrebbe anche che il pubblico desse una possibilità al biopic su Flannery O'Connor.

In un recente episodio di "Who's Talking to Chris Wallace?" della CNN, Hawke ha esplorato i diversi aspetti della sua carriera che lo hanno portato a questo preciso momento e discusso del perché spera che Wildcat sia più di un semplice "filmino di famiglia".

"La sfida più grande è stata quella di far uscire il film, di distribuirlo al pubblico, perché sapevo che la questione padre-figlia non è così ben accetta", ha dichiarato Hawke a proposito della decisione di affidare a sua figlia il ruolo di protagonista del biopic, di cui è regista. "Amo lavorare con mia figlia. Questo non significa che qualcuno debba pagare per passare un minuto del suo tempo a guardarla. Nessuno vuole vedere l'arte fatta in famiglia".

Eppure, per Hawke, la famiglia sembra essere qualcosa di intrinseco e non quantificabile. Descrivendo sua figlia Maya, l'attore e regista l'ha definita "intelligente da togliere il fiato e una persona interessante con cui parlare. È stato affascinante vederla diventare una lavoratrice molto seria. E aveva una passione per Flannery O'Connor. Per lei, per quello che significa, come giovane donna, cercare di aspirare all'eccellenza nel proprio lavoro. E credo che sia stata colpita dalla sua scrittura e abbia visto una via per creare un personaggio che non aveva mai interpretato prima. E io sono un attore e questo tipo di cose mi entusiasmano".

Ethan Hawke, Maya Hawke e i consigli di sua madre

Facendo un paragone con la sua carriera, Hawke ha ricordato gli insegnamenti che sua madre gli aveva trasmesso quando stava diventando famoso già molto giovane in film di successo come L'attimo fuggente e Zanna bianca un piccolo grande lupo e di come questi possano applicarsi anche alla carriera di Maya.

"Mia madre pensava che ci fosse qualcosa di intrinsecamente falso nella vita delle celebrità, nella loro vita pubblica", ha dichiarato. "Mi ha fatto capire che non si tratta di convincere gli altri che sei interessante. Si tratta di essere interessanti. Per questo ero molto nervoso all'idea di essere un idolo dei teenager. Non volevo che ciò accadesse ed ero nervoso fin dall'inizio".