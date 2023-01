Ethan Hawke regista di Wildcat, film con star sua figlia Maya

Ethan Hawke ha iniziato le riprese del suo nuovo film Wildcat che avrà tra i suoi protagonisti anche la figlia Maya Hawke.

Le riprese del progetto, dedicato alla vita di Flannery O'Connor, sono iniziate da pochi giorni, a partire dal 10 gennaio, nella città di Louisville, Kentucky.

Nel cast di Wildcat, oltre a Maya Hawke, ci saranno anche Laura Linney, Philip Ettinger, Rafael Casal, Steve Zahn, Cooper Hoffman, Willa Fitzgerald, Alessandro Nivola e Vincent D'Onofrio.

Ethan Hawke sarà regista del film, produttore e co-sceneggiatore insieme a Shelby Gaines.

Al centro della trama ci sarà la vita di Flannery O'Connor, la famosa scrittrice, mentre lotta per far pubblicare il suo primo romanzo. Una giovane devota cattolica della Georgia, O'Connor era stata invitata a partecipare al prestigioso Iowa Writers' Workshop. La donna ha sofferto di lupus per la maggior parte della sua vita ed è poi morta all'età di 39 anni. Le sue opere hanno continuato a essere lette, studiate e ammirate, ricevendo anche vari premi postumi.

Ethan ha dichiarato: "Maya ha lavorato duramente per anni per sviluppare questo progetto e siamo grati per l'opportunità di introdurre a una nuova generazione di spettatori il genio di Flannery O'Connor. La sua opera esplora tematiche importanti per tutti gli artisti, l'intersezione tra creatività e fede, il rapporto sfumato tra immaginazione e realtà".