Wildcat: Ethan Hawke dirige la figlia Maya nel primo trailer del biopic su Flannery O'Connor

È stato diffuso in streaming il primo trailer di Wildcat, biopic in cui Ethan Hawke dirige la figlia Maya Hawke, che interpreta la scrittrice Flannery O'Connor.

Il film segue la giovane O'Connor attraverso il processo di scrittura e pubblicazione del suo romanzo d'esordio, dando uno sguardo sfaccettato a chi fosse la prolifica scrittrice lungo questo percorso. Oltre a essere un'autrice, O'Connor era anche una devota cattolica che lottava per capire come la sua arte e la sua fede potessero fondersi insieme; in tutto questo era anche impegnata in una battaglia personale contro il Lupus. Nel filmato, non cerca solo una buona storia, ma anche la grazia in un momento così difficile della sua vita.

Pur essendo un'autrice di talento, dovette sopportare un rapporto teso con la madre (Laura Linney), che non sosteneva il suo lavoro. Invece, si confidava con Dio, condividendo il suo desiderio di scrivere il romanzo definitivo, anche se tutti intorno a lei sembravano scoraggiarla dallo scrivere storie che non fossero semplicemente "carine" e "facessero soffrire i lettori".

L'arrivo del Lupus fu solo un'altra ragione per rifugiarsi nella scrittura e spingere per avere una buona storia prima di perdere la possibilità di crearla.

Ethan e Maya Hawke hanno inciso una cover di We Don't Run, canzone di Willie Nelson

Oltre a dirigere, Ethan Hawke ha scritto la sceneggiatura insieme a Shelby Gaines, ispirandosi anche ad alcune delle pubblicazioni più famose della O'Connor, come A Good Man Is Hard to Find and Other Stories. Maya Hawke e Linney guidano un ensemble di stelle per il biopic che comprende anche la star di Echo, Vincent D'Onofrio, e Steve Zahn.

Il film sarà uno dei numerosi progetti di rilievo che coinvolgeranno la giovane Hawke quest'anno, oltre a Inside Out 2 in uscita a giugno e di cui è da poco stato diffuso il nuovo trailer.

Lo scorso anno l'abbiamo vista in Asteroid City di Wes Anderson e in Maestro di Bradley Cooper.