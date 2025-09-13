Ethan Hawke ricorda il lavoro di Graham Greene in The Lowdown: "Amavo la sua recitazione"

Presente al Toronto International Film Festival, Ethan Hawke ha speso belle parole nei confronti della co-star nella serie The Lowdown Graham Greene, scomparso pochi giorni fa.

L'attore ha ricordato con grande affetto il collega, con il quale ha recitato sul set della serie televisiva. Nonostante la malattia, Greene ha lavorato fino a poco tempo fa.

Ethan Hawke ricorda Graham Greene

"Ho sempre amato la sua recitazione e ha un grande ruolo nella nostra serie" ha sottolineato Hawke "Era così divertente e imprevedibile e amava davvero recitare. Adoro vederlo nella serie, quindi mi si è spezzato un po' il cuore".

Primo piano di Ethan Hawke

Ethan Hawke non conosceva a fondo Graham Greene ma sul set la sua salute gli era apparsa molto buona: "Quando lavoravamo insieme sembrava in ottima forma, era davvero divertente stare in sua compagnia quindi ero triste [quando ha saputo della sua morte]".

Il tributo social di Ethan Hawke per Graham Greene

Alla notizia della scomparsa di Graham Greene, Ethan Hawke aveva dedicato un post al collega: "Ha sempre posseduto una grazia, una saggezza, un'arguzia e una profondità straordinarie. Lavorare con lui è stato sorprendentemente divertente" scrisse Hawke "Improvvisava in modo brillante e infondeva ogni momento di spontaneità e umorismo. Ho persino potuto spezzare il pane con lui, e condividere delle patatine. Sono scioccato di sentire della sua morte. Buon viaggio, amico".

Graham Greene era stato candidato all'Oscar per la sua performance nel film di Kevin Costner, Balla coi lupi, e nel corso della sua carriera è apparso in altri film conosciuti come Maverick, Die Hard - Duri a morire, Il miglio verde, I segreti di Wind River e la saga di Twilight. Uno dei suoi ultimi lavori è nella serie The Lowdown nel ruolo di Lee Rayborn.