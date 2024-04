Ethan Hawke protagonista e produttore della serie Happiness Falls

Con l'obiettivo di diventare il protagonista, Ethan Hawke è salito a bordo di una serie basata sul bestseller di Angie Kim Happiness Falls in qualità di produttore esecutivo.

Pubblicato da Hogarth, un'impronta di Random House, Happiness Falls è il racconto di una famiglia in crisi quando un padre scompare, costringendoli a mettere in discussione tutto ciò che pensavano di sapere su di lui e sugli altri.

La Stone Village Television di Scott Steindorff si è aggiudicata i diritti con un accordo a sei cifre, mentre la Under the Influence Productions di Hawke è salita a bordo.

I dettagli della serie

Ryan Hawke, Ethan Hawke e Mickey Schiff saranno produttori esecutivi tramite Under the Influence, insieme a Dylan Russell, mentre Maria Breese-McLain, Bill Way e Elliot Whitton produrranno.

Il team di Under the Influence Productions ha dichiarato: "Happiness Falls è un avvincente mystery che esplora il modo in cui il linguaggio e la narrazione hanno un impatto su tutti noi, mettendo a nudo le complessità di una famiglia in subbuglio in cui l'autenticità e l'amore diventano una moneta necessaria e preziosa. Under the Influence è onorata di unirsi a Scott Steindorff per portare sullo schermo l'incredibile storia di Angie Kim".

Stone Village ha collaborato alla produzione dell'acclamata serie di Max Station Eleven e della docuserie Netflix Fire Chasers. Nota per gli adattamenti di romanzi bestseller come La macchia umana, Empire Falls - Le cascate del cuore, L'amore ai tempi del colera e Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer, la società ha anche prodotto originali come Chef e Jane Got a Gun.

Ethan Hawke reciterà nella nuova serie The Sensitive Kind, in un nuovo film di Richard Linklater ancora senza titolo, e in Batso al fianco di Daniel Radcliffe e Jessica Biel.