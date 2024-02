Ethan Hawke protagonista della nuova serie The Sensitive Kind

Secondo quanto riportato da Deadline, il candidato all'Oscar Ethan Hawke sarà il protagonista di The Sensitive Kind, la prossima serie drammatica del creatore di Reservation Dogs, Sterlin Harjo. Il progetto è stato ordinato da FX come parte dell'accordo globale di Harjo con FX Productions.

Hawke interpreterà un uomo che "sa troppo". Per l'acclamato attore si tratta del primo progetto televisivo importante da un po' di tempo a questa parte, dopo aver recitato nel 2020 in The Good Lord Bird - La storia di John Brow e nel 2022 in Moon Knight. Hawke è stato visto di recente nel thriller apocalittico di Netflix Il mondo dietro di te.

Daniel Radcliffe, Ethan Hawke e Jessica Biel star di Batso, film ispirato a una storia vera

I dettagli di The Sensitive Kind

Descritta come un noir, The Sensitive Kind sarà creata e prodotta esecutivamente da Harjo, che sarà anche sceneggiatore e regista dell'episodio pilota. Oltre al ruolo di protagonista, Hawke sarà anche produttore esecutivo insieme a Garett Basch. Questa è la seconda volta che Harjo lavora con Hawke dopo che l'attore è apparso come guest star nel dramedy Reservation Dogs.