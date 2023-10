Richard Linklater e Ethan Hawke ancora insieme per un nuovo film

Richard Linklater è al lavoro sul suo prossimo progetto, dopo aver presentato Hitman alla Mostra del Cinema di Venezia. A quanto pare tornerà a collaborare con Ethan Hawke.

La rivelazione è avvenuta nel corso di una conversazione tra Linklater e il regista Gregg Araki, in cui i due hanno discusso dei restauri in 4K dei classici "Nowhere" e "Doom Generation".

Durante la conversazione, Arraki ha chiesto: "Tu e Ethan [Hawke] stavate lavorando a quel vostro progetto la scorsa settimana, il vostro progetto segreto?". Linklater ha risposto che sì, ci stavano lavorando. Araki ha aggiunto: "Scusa, ti sto rovinando la sorpresa?". E Linklater ha risposto: "Sto sempre lavorando su alcune cose, quindi non lo so davvero. Non importa se si possono definire segrete, non interessano a nessuno".

Richard Linklater girerà il musical Merrily We Roll Along nell'arco di 20 anni!

Linklater, durante la conversazione con Araki, ha anche rivelato che spera di girare anche un film a Parigi, come un film della Nouvelle Vague francese con attori francesi e possibilmente tutto in francese.