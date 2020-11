Ethan Hawke: "Dalla morte di River Phoenix ho imparato una preziosa lezione"

Ethan Hawke ha rivelato di aver appreso una lezione preziosa dalla morte del collega River Phoenix. I due attori hanno debuttato da adolescenti all'action fantascientifico Explorers, ma Phoenix non ha avuto la stessa fortuna di Ethan Hawke, morendo prematuramente a soli 23 anni per overdose.

Ethan Hawke e River Phoenix in Explorers

In un'intervista col Guardian, Ethan Hawke ha evocato River Phoenix ripensando al suo passato di attore bambino e all'esperienza in Explorers:

"Non scelgo di recitare in film facili perché il mio primo partner cinematografico è morto di overdose sul Sunset Boulevard. Era la luce più luminosa e l'industria lo ha masticato, questa per me è stata una lezione preziosa. Se dovessi pensare a una sola ragione per cui non mi sono mai trasferito a Los Angeles sarebbe questa: credo che sia troppo pericoloso per un attore come me stare in un'atmosfera di quel tipo."

Tra i ruoli più recenti di Ethan Hawke, oggi cinquantenne, vi è quello del celebre abolizionista John Brown nella miniserie Showtime The Good Lord Bird. Nel passato dell'attore c'è anche un ruolo perduto nel cult Stand By Me proprio a vantaggio di River Phoenix:

"Il regista Rob Reiner mi disse 'Sei davvero bravo, ma ho dato il ruolo a una altro ragazzino con il nome di un uccello'".

Stranger Things 3: Maya Hawke, su Instagram il tenero post di papà Ethan Hawke

Oltre a Phoenix, ci sono altri attori scomparsi prematuramente a cui Ethan Hawke era legato, in particolare Robin Williams e Philip Seymour Hoffman:

"Droga, alcool e depressione sono nemici formidabili ovunque. Le persone sono convinte che ottenere ciò che desideri ti renda felice, ma la soddisfazione, la serenità e il sentirsi utili è qualcosa che non proviene dall'esterno. Non facciamoci distrarre da questa cultura che celebra cose che a volte non sono ciò che sembrano."