Ethan Hawke con Julia Roberts e Mahershala Ali nel film Netflix Leave The World Behind

Ethan Hawke affiancherà Julia Roberts e Mahershala Ali nel cast dell'intrigante thriller Netflix Leave The World Behind.

Ethan Hawke entra a far parte del cast del thriller Netflix Leave the World Behind a fianco delle star Julia Roberts e Mahershala Ali. Nel film anche Myha'la Herrold, Ryan Kiera Armstrong e Charlie Evans. A dirigere il film sarà il regista di Mr. Robot Sam Esmail, autore anche dello script che porta sullo schermo il romanzo di Rumaan Alam del 2020.

La strada che scegli: Ethan Hawke in una sequenza

Come anticipa Deadline, al centro della trama di Leave The World Behind la coppia composta da Amanda e Clay, la cui speranza di concedersi una vacanza con i figli adolescenti viene infranta dall'arrivo della coppia di mezza età proprietaria della casa che hanno affittato, fuggita a causa di un blackout senza precedenti in città. Quando internet, la televisione e la radio smettono di funzionare, le due coppie non hanno nessun modo di scoprire cosa sta accadendo. Uno strano evento distrugge poi la pace della campagna e gli animali iniziano a spostarsi in modo strano, portando così la salute fisica e mentale delle due famiglie ad andare progressivamente a pezzi mentre emergono tensioni razziali e sociali causate dagli eventi allarmanti che accadono attorno a loro.

Moon Knight: il video delle reazioni di Oscar Isaac ed Ethan Hawke al trailer

Ethan Hawke interpreterà il marito di Julia Roberts, Ryan Kiera Armstrong e Charlie Evans saranno i loro figli mentre Myha'la Herrold sarà la figlia del personaggio di Mahershala Ali. Durante quella che doveva essere una vacanza rilassante, due famiglie dovranno fare i conti con un sacco di problemi mentre cercano di capire cosa sta succedendo fuori.

Julia Roberts, Lisa Gillan e Marisa Yeres Gill produrranno il film con la Red Om Films, insieme alla Esmail Corp di Sam Esmail e Chad Hamilton.