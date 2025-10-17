Ethan Hawke: "A mia figlia Maya non interessava la mia opinione sulla sua scelta di fare l'attrice"

Maya Hawke avrà anche genitori famosissimi come Ethan Hawke e Uma Thurman, ma secondo suo padre, a lei non importava nulla di ciò che lui pensava riguardo al seguire le loro orme e perseguire la carriera di attrice.

"Non le importava cosa pensassi. Non c'era modo di fermarla, e questo è l'atteggiamento giusto. Perché se hai questo atteggiamento, in realtà non può andare male. La mia opinione al riguardo è che se ti concentri su ciò che puoi dare alle arti, sarai davvero felice. E se ti concentri su ciò che le arti possono darti in cambio, sarai davvero infelice", ha affermato Ethan Hawke in una nuova intervista.

Alla domanda se le abbia dato qualche consiglio, Hawke ha risposto: "I consigli sono inutili se non vengono richiesti". E ha aggiunto: "Qualche assistente alla regia le darà qualche grattacapo e potrei avere un buon trucco per non lasciarsi innervosire o qualcosa del genere. Ma lei è autentica. Ora siamo al punto in cui è lei che mi aiuta a non rimanere bloccato negli anni '90 e a capire come funziona il settore oggi".

Un primo piano di Ethan Hawke sorridente durante la presentazione di Wildcat a Lucca

Ethan Hawke sull'invecchiare a Hollywood

Poiché l'intervista era per Movies for Grownups dell'AARP, Hawke ha parlato dell'invecchiamento e di come si sente riguardo alla sua carriera a Hollywood in questa fase. Ha rivelato che solo dopo la serie TV acclamata dalla critica The Good Lord Bird ha sentito di poter concludere la sua carriera a Hollywood, "perché finalmente interpretavo uomini più anziani. Se riesco a fare questa svolta, non ce ne saranno altre dopo questa. Sarò in grado di finire questa corsa".

L'attore ha continuato dicendo di provare "enorme gratitudine" per le opportunità che ha avuto nel corso della sua carriera decennale. "Ma non si è mai sicuri che arriveranno", ha aggiunto. "A volte le persone fanno un ottimo lavoro che viene ignorato o deriso, e altre persone fanno un lavoro mediocre che viene acclamato e premiato. Non si può mai sapere. Bisogna solo continuare ad andare avanti".

Ultimamente l'attore è stato molto impegnato con una serie di progetti di alto profilo che stanno arrivando sul grande e piccolo schermo: sta ricevendo il plauso della critica per Blue Moon di Richard Linklater, che sta conquistando il circuito dei festival e ha ripreso il ruolo di Grabber nel thriller horror Black Phone 2 di Scott Derrickson; infine, è protagonista della serie Hulu The Lowdown di Sterlin Harjo, per cui ha ricordato il lavoro di Graham Greene.

Leoni per agnelli: un'immagine di Robert Redford

I consigli ricevuti da Robert Redford

A proposito di consigli, Hawke ha anche parlato di alcuni di quelli che ha ricevuto dalla leggenda di Hollywood, scomparsa lo scorso settembre, in passato. "L'ultima volta che l'ho visto, mi ha detto di smettere di indossare cappelli da cowboy perché la gente penserà che sto perdendo i capelli, e ho pensato che fosse davvero divertente".

"È stato molto disponibile e gentile con me anche quando ero più giovane. È stato il primo vero sostenitore di Before Sunrise. Molte persone non erano interessate a quel film quando è uscito, ma lui ci ha fatto partecipare alla serata di apertura del Sundance Film Festival [nel 1995] e ha presentato il film, facendolo sembrare un film davvero imperdibile".