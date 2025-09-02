Ethan Hawke: "Felice di aver perso il ruolo di Jack in Titanic, non avrei gestito quel successo così bene"

La star di Prima dell'alba non ha rimpianti legati al kolossal di James Cameron, in cui avrebbe potuto essere al posto di Leonardo DiCaprio.

Ethan Hawke è stato intervistato da British GQ e ha confessato di essere particolarmente felice per aver perso il ruolo di Jack Dawson in Titanic di James Cameron.

L'attore di L'attimo fuggente e Prima dell'alba fu in lizza negli anni '90 per interpretare il protagonista maschile del kolossal, ruolo affidato in seguito a Leonardo DiCaprio.

Ethan Hawke è felice di non aver recitato in Titanic

"Non penso che avrei gestito quel successo così bene come Leo" ha confessato Hawke "Era un fottuto Beatle". Fama che comunque Ethan Hawke aveva già sperimentato, seppur con minor intensità, grazie a film come L'attimo fuggente, Giovani, carini e disoccupati e Prima dell'alba.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in una scena di Titanic

Leonardo DiCaprio venne scelto per interpretare Jack Dawson, passeggero di terza classe del transatlantico Titanic, che naufragò nell'Oceano Atlantico nel 1912, protagonista della storia d'amore con l'aristocratica Rose DeWitt Bukater, interpretata da Kate Winslet.

Le direzioni delle carriere di Ethan Hawke e Leonardo DiCaprio

Grazie al ruolo di Jack in Titanic, Leonardo DiCaprio diventò uno degli attori più richiesti di Hollywood, recitando in film come Prova a prendermi, The Aviator, Blood Diamond e The Wolf of Wall Street.

Ethan Hawke ricevette una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista per il dramma poliziesco Training Day. Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro nomination, l'ultima nel 2015 per Boyhood, senza mai vincere la statuetta. Nello stesso anno dell'uscita di Titanic recitò in Gattaca accanto alla sua futura moglie Uma Thurman. I due si sposarono nel 1998 ma nel 2004 Thurman chiese il divorzio, ufficializzato nel 2005.

Tra i prossimi progetti in cantiere di Ethan Hawke spiccano She Dances e il sequel dell'horror Black Phone, uno dei successi più recenti dell'attore.