Ethan Hawke e Ewan McGregor nella prima foto del film Apple Raymond & Ray

Raymond and Ray: Ewan McGregor e Ethan Hawke nella prima foto del film

Ewan McGregor e Ethan Hawke interpretano due fratellastri in Raymond & Ray, film scritto e diretto da Rodrigo García di cui Apple TV+ ha svelato la prima foto ufficiale.

Raymond & Ray segna la prima collaborazione di Ethan Hawke con Apple Original Films. Ewan McGregor ha già collaborato con la compagnia per Long Way Up, una serie di documentari che racconta le sue avventure in motocicletta in vari luoghi esotici in tutto il mondo.

La prima foto svelata da Apple vede i due attori in un cimitero con un carro funebre sullo sfondo, suggerendo che siano alla sepoltura del padre. Come rivela la trama del film, Hawke e McGregor interpretano due fratellastri che hanno vissuto nell'ombra di un padre terribile. Nonostante sofferenze e vessazioni, in qualche modo hanno però mantenuto il senso dell'umorismo e il funerale del genitore diventa una chance per reinventare se stessi.

Raymond & Ray arriverà sulla piattaforma streaming Apple TV+ in autunno.

A partire dal 30 marzo, ritroveremo Ethan Hawke nei panni del villain di Moon Knight, serie Marvel in arrivo su Disney+. Lo streamer ospiterà anche il ritorno di ewan McGregor nei panni del jedi Obi-One Kenobi nella serie omonima che torna ad ampliare l'universo di Star Wars.