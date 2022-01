Eternals: The 500 Year War, Marvel e WEBTOON annunciano il nuovo fumetto digitale

Marvel e WEBTOON hanno annunciato il nuovo fumetto digitale Eternals: The 500 Year War, disponibile da oggi online.

Il film Eternals è arrivato oggi su Disney+ e Marvel Comics e WEBTOON hanno annunciato una nuova partnership che ha portato alla creazione di un fumetto digitale dedicato alle avventure del gruppo di supereroi.

Da oggi sarà infatti disponibile su Marvel Unlimited il progetto intitolato Eternals: The 500 Year War.

La nuova storia potrà contare un team di autori e artisti che cambieranno in base alle varie nazioni in cui è ambientata la storia. Eternals: The 500 Yar War mostrerà il gruppo di supereroi immortali durante gli incontri avvenuti nel corso di 500 anni con i loro nemici mortali, i Devianti. I fan vedranno quindi gli Eterni interagire con culture diverse nel corso degli anni, attraverso gli artifatti che vengono donati loro.

Tra le persone coinvolte nella realizzazione dei sette numeri ci sono Dan Abnett, Aki Yanagi, Jongmin Shin, Ju-Yeon Park, David Macho, Rafael Scavone, Yifan Jiang; gli artisti Geoffo, Rickie Yagawa, Do Gyun Kim, Magda Price, Marcio Fiorito; e Gunji. Tra i coloristi, invece, ci sono Matt Milla, Carlos Macias, Fernando Sifuentes, Pete Pantazis, e Felipe Sobreiro. Gli autori hanno potuto dare spazio a storie personali legate alla loro nazione di origine, superando così confini e ostacoli. Il formato digitale e la collaborazione con WEBTOON permetterà di raggiungere circa 72 milioni di utenti in tutto il mondo.

Eternals, diretto da Chloe Zhao, segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall'alba dell'umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l'umanità ancora una volta.

Il cast del film comprende Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell'umanità; Richard Madden, che interpreta l'onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry, che interpreta l'intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell'impetuosa guerriera Thena.

Il film è prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, mentre la sceneggiatura è firmata da Chloé Zhao e Patrick Burleigh e Ryan & Kaz Firpo.