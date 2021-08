Eternals, Salma Hayek rivela: "All'inizio pensavo volessero offrirmi un ruolo da nonna"

Salma Hayek non era affatto convinta di voler ascoltare la proposta dei Marvel Studios quando la contattarono per Eternals...

Un nuovo trailer di Eternals, il film Marvel in uscita a novembre, è stato condiviso oggi dai Marvel Studios. E proprio in apertura del video troviamo lei, Salma Hayek, l'interprete della leader del gruppo di eroi, Ajak. Ma sapevate che l'attrice stava per rifiutare questo ruolo?

A 54 anni, Hayek non è infatti più abituata a ricevere proposte di ruoli così allettanti come quello che interpreterà nel cinecomic Marvel, tanto che quando arrivò la chiamata, la sua prima reazione fu meno che entusiasta.

"Gli risposi 'Scordatevelo'" rivela l'attrice ai microfoni di EW!, alla quale non era stato permesso leggere la sceneggiatura prima di decidere se accettare o meno il ruolo, ed eventualmente aver firmato il contratto.

"La prima cosa che pensai in quel momento fu 'Dio solo sa che ruolo da nonna vogliono farmi interpretare'. Sono abituata a sentirmi dire che devo interpretare una comparsa o una vecchia prostituta" continua, spiegando il motivo della sua reazione.

Ma Hayek non aveva ancora sentito quella che per lei sarebbe stata la parte migliore, e che le avrebbe fatto cambiare idea: "Ma poi mi dissero che la regista del film sarebbe stata Chloé Zhao, e allora dissi 'Okay, organizziamo un incontro!'".

E fu così che Salma Hayek divenne Ajak in Eternals.