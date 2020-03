Eternals: "Marvel ha limitato l'uso dei green screen" svela Kumail Nanjiani

Kumail Nanjiani ha approfondito la lavorazione di Eternals, assicurando che Marvel non ha abusato di green screen per gli effetti speciali.

Kumail Nanjiani sarà nel cast del nuovo film di Marvel Studios, Eternals, e secondo quanto dichiarato dalla star di The Big Sick, la lavorazione non ha usufruito in maniera eccessiva del green screen, basandosi su effetti speciali più artigianali del solito. Nel caso fosse confermata questa rivelazione di Nanjiani si tratterebbe di un grande cambiamento per il Marvel Cinematic Universe.

"Sembra bello ed è per lo più pratico. Ad esempio, non abbiamo usato molto il green screen" ha spiegato Kumail Nanjiani. Secondo quanto riporta la sinossi ufficiale di Eternals, il film Marvel presenta un nuovo team di supereroi all'interno del Marvel Cinematic Universe. Antichi alieni che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni.

A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringe ad uscire dall'ombra per affrontare il più antico nemico dell'umanità, The Deviants. Il cast comprende Richard Madden nei panni dell'onnipotente Ikaris, Gemma Chan nel ruolo di Sersi, Kumail Nanjiani in quello di Kingo mentre Lauren Ridloff in quelli di Makkari. Tra le altre star che arricchiscono il cast anche Salma Hayek, Angelina Jolie e Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman. Eternals uscirà nelle sale americane il 6 novembre.