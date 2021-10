Eternals, Marvel conferma due diversi periodi temporali per il film

Mentre attendiamo l'uscita di Eternals al cinema, Disney e Marvel confermano con un comunicato ufficiale la presenza di due diversi periodi temporali nel film diretto da Chloé Zhao.

Eternals: una foto dei protagonisti

Come potevamo già intuire dai precedenti materiali promozionali, la storia che ci verrà raccontata nella pellicola con Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek e Gemma Chan non sarà ambientata unicamente nel presente, ma seguirà fondamentalmente due filoni narrativi.

"La storia ha luogo in due periodi di tempo differenti. Una storyline è ambientata nel passato, quando operavano come una formidabile squadra e una famiglia estremamente unita" si legge nel comunicato stampa di Eternals riportato da Comicbook "La seconda storyline, invece, è ambientata nel presente, quando ritroviamo il gruppo frammentato e ognuno è andato per la sua strada, soddisfatto di vivere tra gli umani, nascondendosi in piena vista"

A riportare insieme gli Eterni, però, ci penserà un antico male che rischia di mettere nuovamente in pericolo il destino del''umanità: "Ma la pressante minaccia dei Devianti, che ancora una volta incombe sull'esistenza degli umani, significherà che gli Eterni dovranno tornare a collaborare, mettendo da parte ogni differenza e attrito creatisi tra loro".

Eternals arriverà a novembre sugli schermi di tutto il mondo.