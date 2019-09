Eternals: Kit Harington e Salma Hayek abbracciati nella foto sul set del film Marvel

Salma Hayek è felicissima di lavorare in Eternals, è lo è di più perchè Kit Harington sarà al suo fianco. L'attrice messicana ha postato uno scatto direttamente dal set del cinecomic, in cui ha "confessato" l'animo da vera fangirl di Jon Snow.

Le riprese del nuovo cinecomic Marvel sono cominciate da poco, sotto l'attenta supervisione della regista Chloe Zhao e degli sceneggiatori Matthew e Ryan Firpo. Il cast messo insieme dai Marvel Studios per il film che occuperà una parte importante della Fase 4, è di quelli incredibili: Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Don Lee, Barry Keoghan e naturalmente Salma Hayek e Kit Harington. Allo scorso D23 Expo, Marvel ha mostrato anche i costumi e l'aspetto che avranno gli attori grazie ad alcuni concept, il solo avvolto ancora nel mistero è il Black Knight di Kit Harington, ma a colmare almeno in parte la lacuna ci ha pensato la Hayek con una foto.

I still can’t believe that I’m working with #jonsnow ! Kit you’re the best!!!

Todavía no puedo creer que estoy trabajando con Jon Snow!!! #theeternals #gameofthrones #kitharington pic.twitter.com/NSyGrk1Npl — Salma Hayek (@salmahayek) September 17, 2019

Naturalmente per vedere Kit con il costume di scena è ancora troppo presto, ma in compenso il commento della Hayek alla foto ha svelato che non è solo una grande fan de Il Trono di Spade, ma lo è soprattutto di Jon Snow. "Non posso ancora credere che sto lavorando con Jon Snow! Kit, tu sei il migliore!" ha scritto Salma Hayek in inglese e in spagnolo.

In Eternals, la star de Il trono di spade sarà Dane Whitman, ovvero Black Knight. Kit Harington porterà sul grande schermo il personaggio creato da Roy Thomas, John Buscema e George Tuska. La prima apparizione del Cavaliere Nero è avvenuta nel 1967 e tra le pagine Dane Whitman diventa un eroe per vendicare la morte dello zio, Nathan Garrett, schierandosi inizialmente contro gli Avengers e poi unendosi a loro infiltrandosi tra le fila dei Signori del Male per sventarne i piani. Nei fumetti Dane recupera l'arma chiamata Spada d'Ebano e collabora più volte con Doctor Strange. Il personaggio viene descritto come un abile spadaccino ma privo di poteri, a parte il legame magico che possiede con la sua spada. Dane è esperto poi in robotica ed è un ottimo scienziato.

Salma Hayek sarà invece Ajak, che nella storia a fumetti è un personaggio di sesso maschile

Eternals, basato sul fumetto di Jack Kirby creato nel 1976, segue le avventure di una razza di esseri potentissimi, quasi immortali, noti come Eternals. Il cinecomic racconterà la guerra iniziata milioni di anni fa tra i Celestiali, che lasciarono la Terra per esplorare le stelle dopo aver combattuto a fianco dei greci e dei romani, e i Devianti.