Eternals, Kit Harington: "Non so cosa stia accadendo al film Marvel"

Il film Eternals, parte della Fase 4 del MCU, arriverà nei cinema il 12 febbraio 2021 e Kit Harington ha ora ammesso che non ha idea di quale sia la situazione del progetto.

L'attore, un po' in stile Jon Snow, ha risposto in modo sibillino a una domanda legata al suo debutto nei progetti legati ai fumetti, lasciando quindi in sospeso le ipotesi legate all'eventuale necessità di riprese aggiuntive.

Kit Harington, rispondendo alle domande dei fan, ha dichiarato: "Beh Eternals è finito, è stato girato. Semplicemente, Dio sa cosa è successo o cosa sta accadendo. Non ne ho idea. Non so cosa stia succedendo a qualsiasi cosa attualmente".

Kit Harington on #TheEternals



"it's done...I don't know what's happening on anything right now"

I vertici della Marvel hanno compiuto delle modifiche alle date di uscita dei propri film a causa della chiusura delle sale in tutto il mondo che costringerà i fan ad attendere prima di rivedere in azione Black Widow e assistere al debutto di nuovi personaggi.

Il film avrà nel cast anche Richard Madden nel ruolo del potente Ikaris, Gemma Chan che è Sersi e ama l'umanità, Kumail Nanjiani nella parte di Kingo che possiede dei poteri cosmici, Lauren Ridloff che sarà la super-veloce Makkari, Salma Hayek che sarà la saggia e leader spirituale Ajak, Lia McHugh che interpreterà la sempre giovane Sprite, Don Lee nel ruolo del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del disinteressato Druig, e Angelina Jolie che sarà la fiera guerriera Thena. Kit Harington è invece stato scelto per il ruolo di Dane Whitman.