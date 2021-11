Eternals, Haaz Sleiman: "Il film vietato nei paesi del Medio Oriente, la reazione della Disney mi ha commosso"

L'attore libanese naturalizzato statunitense che in Eternals interpreta un personaggio gay, Haaz Sleiman, ha recentemente affermato di essersi commosso quando ha appreso della risposta della Disney al divieto di proiettare la pellicola in diversi paesi del Medio Oriente, a causa del contenuto LGBTQ + del film MCU.

Eternals: Richard Madden e Gemma Chan in un momento intimo

"Hanno tenuto duro e hanno detto: 'No, non comprometteremo l'integrità del nostro film'. Mi hanno commosso." Ha spiegato Sleiman venerdì pomeriggio. "Grazie a questa loro presa di posizione la Disney ha fatto sembrare tutti questi paesi arabi estremamente ignoranti e patetici".

Lo scorso giovedì Variety ha confermato che l'11 novembre il film è stato bandito in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar, prima della sua uscita nella regione del Golfo. I film contenenti contenuti LGBTQ+ vengono spesso sottoposti a una serie di tagli al fine di placare i censori in tutto il mondo, ma la Disney questa volta si è rifiutata di modificare la sua nuova pellicola.

Eternals: Richard Madden, Gemma Chan, Brian Tyree Henry, Lia McHugh in una scena del film

"Non ho rispetto per quei governi", ha aggiunto Haaz Sleiman, terminando la sua intervista su Eternals. "Hanno mostrato al mondo che non sono solo una vergogna per l'umanità, ma per Dio. Speriamo che questo fatto sia d'ispirazione per il popolo saudita, il popolo kuwaitiano e il popolo del Qatar, speriamo che siano in grado di reagire".