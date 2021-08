Eternals: i dettagli dei protagonisti dell'atteso film Marvel

Eternals arriverà nei cinema a novembre e il magazine Entertainment Weekly ha condiviso nuovi dettagli del casting e dei protagonisti dell'atteso film Marvel.

I personaggi creati da Jack Kirby nel 1976 hanno così preso vita grazie al lavoro compiuto alla regia da Chloé Zhao.

Gli Eternals non invecchiano e ognuno di loro ha punti di forza e debolezze: Ikaris, interpretato da Richard Madden, può volare e sparare raggi di luce con gli occhi, Ajak, che ha il volto di Salma Hayek, può guarire gli altri, Phastos è stato interpretato da Brian Tyree Henry ed è un brillante inventore, mentre Druig, ruolo affidato a Barry Keoghan è un solitario criptico che può manipolare i pensieri degli altri.

Uno dei personaggi che ha impegnato di più i produttori durante la ricerca degli interpreti giusti è stata Sersi, poi affidata a Gemma Chan, che ama gli esseri umani e nel presente lavora curando mostre a Londra, oltre ad avere una relazione con Dane Whitman, parte affidata a Kit Harington, ed essere molto legata a Sprite, senza dimenticare la capacità di manipolare la materia. L'attrice ha dichiarato: "Non è la più stupefacente tra gli Eternal per quanto riguarda i poteri. Non è la più forte e non è la migliore combattente, ma il suo potere è in realtà la sua empatia".

Gemma ha spiegato che c'era il problema della sua partecipazione a Captain Marvel con il ruolo di Minn-Erva, una Kree: "Mi ero imbattuta in Kevin Feige durante la promozione di Crazy & Rich ed è gentilmente venuto da me per dirmi 'Ho amato il tuo lavoro e vorremmo realmente lavorare di nuovo con te'. Ho pensato 'Bene, vorrà dire a un certo punto in futuro, chi sa quando? Forse è solo gentile?'. Non mi aspettavo di tornare così presto!".

Chan ha aggiunto che è stato bello non dover trascorrere quattro ore ogni mattina al trucco per diventare blu. Uno degli elementi più interessanti della storia di Sersi è il suo legame con Ikaris e Richard Madden ha anticipato che i due personaggi sono quasi in opposizione per quanto riguarda il loro approccio al mondo: "C'è questa enorme compassione per gli esseri umani tra cui vivi e al tempo stesso questa enorme lontananza da loro perché hai vissuto tutto questo tempo". Gemma e Richard si conoscono e sono amici da oltre 10 anni e questo ha aiutato molto l'interpretazione dei due attori.

Angelina Jolie interpreta invece Thena: una guerriera che può far apparire varie armi e l'attrice ha dovuto allenarsi per usare i vari tipi di combattimento, oltre a prendere lezioni di danza per trasmettere una sensazione di grazia. La star ha ammesso: "Volevo semplicemente far parte di questa famiglia. Faccio parte di una famiglia poco convenzionale, quindi era una situazione che conoscevo".

Accanto a Thena c'è spesso Gilgamesh, interpretato dalla star di Train to Busan Don Lee che ultimamente ha ricevuto molte proposte da Hollywood senza mai accettarle: "Sapevo che questo era il film giusto. Sono sempre stato un grande fan della Marvel e ho amato realmente il personaggio di Gilgamesh. Ho notato il potenziale per ispirare una generazione più giovane con il primo supereroe coreano". L'attore, inoltre, si è allungo allenato come pugile e questo lo ha avvicinato a Gilgamesh che riesce a mettere ko con un singolo pugno.

Lia McHugh ha invece parlato di Sprite, che sembra una teenager anche se ha migliaia di anni, descrivendola come "un'anima antica" che ha il potere di proiettare illusioni realistiche e si trova in difficoltà proprio perché è bloccata nel corpo di una ragazzina. Kumail Nanjiani è poi Kingo che si è reinventato come una star di Bollywood, apprezzando la possibilità di far parte della società: "Ama questa possibilità. Ama combattere. Ama essere una star del cinema". L'attore ha dovuto prendere lezioni di danza e allenarsi duramente, trasformando totalmente il suo fisico, sfruttando poi sul set la sua passione per i film di Bollywood per immedesimarsi nel personaggio.

Lauren Ridloff è infine Makkari, dal cuorre buono e con una super velocità, oltre a essere la prima eroina non udente del Marvel Cinematic Universe, personaggio totalmente cambiato rispetto ai fumetti in cui è un uomo biondo, muscoloso e in grado di sentire.