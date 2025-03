Buffy, Sarah Michelle Gellar avrà maggiori responsabilità nel revival: "Chloé Zhao si è affidata a me"

Sarah Michelle Gellar è stata intervistata dal magazine People e si è soffermata sulla lavorazione del revival di Buffy l'ammazzavampiri, serie cult a cavallo tra gli anni '90 e 2000, che la rese famosa nel mondo.

L'attrice tornerà a recitare nel ruolo della Cacciatrice ma non solo, perché la produzione e la regista Chloé Zhao hanno deciso di coinvolgerla maggiormente nella fase precedente alle riprese.

Il nuovo ruolo di responsabilità di Sarah Michelle Gellar

"Non avrei mai pensato che Chloé Zhao mi avrebbe chiamata per collaborare con me, chiedermi consigli e la mia opinione, soprattutto perché lei non ha mai fatto televisione" ha spiegato la star di Buffy.

Primo piano di Sarah Michelle Gellar in una scena di Buffy l'ammazzavampiri

"Mi chiama e mi dice che doveva affidarsi a me, e io rimango stupita. Non avrei mai immaginato di sentire quelle parole. Mi do un pizzicotto ogni giorno quando entro in queste stanze e mi ritrovo davanti Gail Berman, le Zuckerman e Chloé Zhao. È un gruppo incredibile".

Il successo di Buffy l'ammazzavampiri e il nuovo progetto revival con Chloé Zhao

Dopo il flop del film del 1992 con Kristy Swanson nel ruolo principale, Buffy l'ammazzavampiri è diventata una serie televisiva di enorme successo, realizzata da Joss Whedon.

La serie è stata prodotta per sette stagioni e un totale di 144 episodi. Whedon non dovrebbe essere coinvolto nel progetto revival poiché la sua carriera è stata compromessa dalle accuse di condotta non professionale proprio sul set di Buffy ed emerse nel 2020.

Primo piano di Michelle Trachtenberg in Buffy l'ammazzavampiri

La regia del revival di Buffy è stata affidata a Chloé Zhao, la produzione a Gail Berman e le showrunner saranno Nora e Lilla Zuckerman. Dovrebbero tornare quasi tutti i protagonisti della serie tv anni '90 ad esclusione di Michelle Trachtenberg, prematuramente scomparsa poche settimane fa.