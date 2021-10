Eternals: Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan esposte al COVID-19 dopo la premiere?

Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan e altre star di Eternals, a causa della loro possibile esposizione al COVID-19, sono state costrette a saltare l'evento Women in Hollywood di Elle il giorno dopo la premiere del film Marvel.

Eternals: una foto dei protagonisti

"Oggi siamo stati informati di una possibile esposizione al COVID-19 verificatasi durante la premiere e, sebbene tutte le nostre star siano risultate negative, per precauzione abbiamo deciso di optare per le apparizioni virtuali, evitando gli eventi di persona", ha dichiarato un portavoce di La Disney, intervistato da Variety.

Il caporedattore di Elle, Nina Garcia, ha rivelato che la Jolie, la Hayek, la Chan, Lauren Ridloff e la regista Chloé Zhao non erano presenti perché "sono state esposte al virus, quindi per mantenere tutti al sicuro quei supereroi sono ora in super isolamento."

Eternals: un primo piano di Angelina Jolie

Sebbene non sia esattamente chiaro quando il cast di Eternals sia stato esposto al coronavirus, tutte le star in questione hanno camminato sul tappeto rosso alla premiere del film lunedì 18 ottobre a Los Angeles. Angelina Jolie ha perfino portato cinque dei suoi figli: Maddox, 20, Zahara, 16, Shiloh, 15, e i gemelli Knox e Vivienne, 13.