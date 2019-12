E.T.: un video svela il dietro le quinte dello spot "sequel"

E.T. l'extraterrestre è tornato sugli schermi con uno spot ideato come sequel del film cult diretto da Steven Spielberg e ora un video mostra il making of del filmato diventato virale in pochi minuti.

L'attore Henry Thomas, interprete di Elliott, spiega che si è sempre parlato della possibilità di realizzare un secondo capitolo della storia e sembrava impossibile che iol progetto prendesse vita, ma il regista ha apprezzato l'idea alla base dello spot, dando il via libera alla produzione.

Il video regala quindi qualche curiosità dal set mostrando la creazione del set e della nuova apparizione di E.T., svelando come ha preso vita e quanto fosse importante avere il personaggio presente fisicamente durante le riprese.

Lo spot è stato realizzato per Comcast, e segna anche la prima collaborazione con Sky per promuovere il servizio SkyQ, mostrando il simpatico alieno che torna sulla Terra per incontrare il suo amico, interpretato nuovamente dalla star di E.T. Henry Thomas. Il protagonista del film diretto da Steven Spielberg torna sul nostro pianeta e riabbraccia Elliott, ormai cresciuto. E.T. L'Extraterrestre incontra quindi la famiglia dell'amico e scopre come navigare in internet o utilizzare i comandi o per accedere ai film di Natale sul piccolo schermo. L'alieno mostra poi ad Elliott la propria famiglia, condividendo con lui la gioia di essere genitore, e i figli di Elliott, come accade nel film cult volano mentre guidano le loro biciclette. Lo spot invita gli spettatori a "riprendere i contatti in tempo per le festività".