E.T. L'Extraterrestre, il pupazzo di Carlo Rambaldi all'asta da Sotheby's, potrebbe arrivare a 1 milione

All'asta da Sotheby's le creazioni di Carlo Rambaldi. Soprannominato da Steven Spielberg il "Geppetto del cinema", il genio creativo originario dell'Emilia Romagna ha prestato la sua incredibile manualità a lavori quali Dune di David Lynch, Profondo Rosso, King Kong e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma l'attenzione è tutta concentrata sulla sua opera più famosa, la tenera creatura aliena di E.T. L'Extraterrestre, che potrebbe arrivare a 1 milione di dollari.

Come rivela Ansa, restano aperte fino al 3 aprile le puntate online per uno dei tre modelli originali di E.T. usati sul set del celebre cult di Steven Spielberg, che fanno parte dell'asta 'There Are Such Things: Horror, Fantascienza e Fantasy del XX Secolo sullo Schermo'. La base d'asta, destinata a salire vertiginosamente, è di 600mila dollari. Nel 2022, un altro modello meccatronico di E.T. è stato venduto per 2,5 milioni di dollari, un precedente che i potenziali acquirenti non possono ignorare.

"Siamo onorati di collaborare con Sotheby's e profondamente grati per questa opportunità di portare all'asta il lavoro di mio padre" ha dichiarato Daniela Rambaldi, figlia dell'artista tre volte premio Oscar. "Speriamo che gli oggetti proposti possano portare gioia a coloro che li custodiranno negli anni a venire, così come hanno suscitato grandi emozioni nella mia famiglia e contribuito a creare la magia della mia infanzia".

L'opera di un genio della creatività

Il modello di E.T. quasi un metro è stato progettato da Carlo Rambaldi nel 1981 ed è stato utilizzato nella divertente scena dell'armadio della camera da letto, dove E.T. cerca di mimetizzarsi silenziosamente in un'enorme pila di bambole e animali di peluche nel tentativo di nascondersi dalla madre di Elliott.

Tra gli altri oggetti messi all'asta dalla collezione Rambaldi troviamo schizzi inediti di E.T., uno studio animatronico di uno degli occhi di E.T., un paio di modelli di vermi delle sabbie usati sullo schermo da Dune (stima 15.000-20.000 dollari), un uovo di dinosauro (stima 6.000-9.000 dollari) e un dinosauro animatronico cucciolo dal film giapponese del 1993 Rex (stima8.000-12.000 dollari).