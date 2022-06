"E.T. l'extra-terrestre avrebbe dovuto avere un finale molto diverso", svela Robert MacNaughton

E.T. l'extra-terrestre ha uno dei finali più commoventi dell'intera filmografia di Steven Spielberg, con il piccolo alieno che dice addio agli umani con cui ha stretto amicizia, prima di risalire sulla sua navicella aliena e decollare. Eppure, inizialmente, questa non sarebbe affatto dovuta essere la sequenza finale della pellicola, come confermato da Robert MacNaughton, l'interprete del fratello maggiore di Elliott.

MacNaughton ha esordito dicendo: "L'ultima scena del film non doveva essere la scena finale della pellicola. L'ultima sequenza sarebbe dovuta essere quella in cui tutti noi avremmo giocato di nuovo a Dungeons and Dragons, solo che questa volta Elliott sarebbe dovuto essere il dungeon master."

"Poiché è stato lui a trovare ET, è entrato nel gruppo in qualche modo. E quindi quella doveva essere la scena finale, era anche nella sceneggiatura... e poi loro salivano sul tetto e capivi che Elliott era ancora in contatto con E.T.. Ma dopo che hanno realizzato la colonna sonora e hanno visto la scena l'astronave che decollava e tutto il resto, beh... come puoi mettere qualcosa dopo una sequenza del genere? Voglio dire, è stata una scelta saggia", ha concluso l'attore.

Robert MacNaughton, a proposito delle riprese di E.T. L'Extraterrestre, ha spiegato che Dungeons and Dragons era una parte integrante del processo di audizione del film di Steven Spielberg: MacNaughton ha rivelato di aver perfino giocato a D&D a casa di Harrison Ford durante l'audizione.