Estraneo a bordo, su Netflix in streaming da oggi

Toni Collette, Anna Kendrick e Daniel Dae Kim sono i protagonisti di Estraneo a bordo, il thriller disponibile in streaming su Netflix da oggi 22 aprile 2021!

Toni Collette, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim e Shamier Anderson sono i protagonisti del claustrofobico thriller fantascientifico targato Netflix intitolato Estraneo a bordo, disponibile in streaming dal 22 Aprile 2021.

Al centro della storia troviamo un equipaggio composto da tre astronauti che apprende di essere partito alla volta dello spazio con un ingegnere meccanico (Shamier Anderson) intrappolato accidentalmente all'interno della nave. Mentre la situazione all'inizio sembra gestibile, le cose vanno di male in peggio quando il team scopre che l'ossigeno è sufficiente solo per la squadra originale. La situazione claustrofobica spingerà gli astronauti a scelte difficili.

Estraneo a bordo: Anna Kendrick e Shamier Anderson in una scena del film

Estraneo a bordo è diretto da Joe Penna, autore anche della sceneggiatura insieme al collaboratore Ryan Morrison. Parlando della lavorazione del film, Anna Kendrick, che interpreta un ufficiale medico, ha spiegato: "Sembrava di essere su una vera nave spaziale, è stato davvero cool. So che Joe voleva creare una reale sensazione di claustrofobia e in quella situazione non è stato difficile".

Estraneo a bordo è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.