EST - Dittatura Last Minute, clip esclusiva del road-movie di Antonio Pisu

EST - Dittatura Last Minute è stato presentato come film di apertura della Sezione non competitiva 'Notti Veneziane - L'Isola degli Autori': ecco in esclusiva una clip della pellicola disponibile dal 5 febbraio sulle principali piattaforme TVOD.

EST - Dittatura Last Minute, il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, è la nuova pellicola del regista Antonio Pisu. Il film è disponibile dal 5 febbraio sulle principali piattaforme on demand - ovvero Sky Prima fila, Amazon Prime Video, Apple TV, Infinity, Chili, Rakuten, Google Play, CG entertainment, Vativision e #iorestoinsala.

Nel video esclusivo che potete vedere sopra due dei protagonisti del film guardano le persone che passeggiano fuori all'ufficio telefonico del paese dell'est in cui si trovano. Uno dei due li paragona con la vita monotona dei genitori: "mia madre fa avanti e indietro per la casa, cucina - camera da pranzo, poi con mio padre si seggono a tavola e mangiano. Non si amano più, lei è felice solo quando c'è il due per uno per l'ammorbidente".

Dopo essere stato presentato come film di apertura della Sezione non competitiva "Notti Veneziane - L'Isola degli Autori" alla selezione delle Giornate degli Autori nell'ambito della 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, evento che ha avuto come ospite d'onore il noto regista Oliver Stone che ha speso parole di elogio per il film, Genoma Films è lieta di annunciare che distribuirà a partire dal 5 febbraio sulle principali piattaforme on demand - ovvero Sky Prima fila, Amazon Prime Video, Apple TV, Infinity, Chili, Rakuten, Google Play, CG entertainment, Vativision e #iorestoinsala - il film di Antonio Pisu dal titolo EST - Dittatura Last Minute.

La nuova opera di Pisu, che fa seguito al primo successo di critica e di pubblico ottenuto nel 2018 con la black comedy in costume Nobili Bugie, ha già conquistato il plauso della critica e l'interesse internazionale, vincendo diversi festival ed entrando nella rosa dei possibili film candidati ai Golden Globe 2021 come Miglior film in lingua originale.

EST - Dittatura Last Minute è un originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera e girato tra il Cesenate e la Romania. Il film è scritto e diretto da Antonio Pisu (che ritorna alla regia dopo la sua opera prima Nobili Bugie) e prodotto da Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, e in collaborazione con Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, autori del libro "Addio Ceausescu" da cui è tratta la sceneggiatura. La storia nasce appunto da un'idea degli stessi Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi che nel 1989, giovani ventiquattrenni dal grande entusiasmo, intrapresero con un amico il viaggio raccontato nel film. Il ruolo del protagonista è affidato a Lodo Guenzi - voce e chitarra de Lo Stato Sociale nonché diplomato all'accademia di Arte Drammatica Nico Pepe - che con il film EST - Dittatura Last Minute fa il suo esordio sul grande schermo. Al suo fianco gli altri due attori esordienti Matteo Gatta e Jacopo Costantini. Il film è stato realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

EST - Dittatura Last Minute è disponibile al noleggio a 7,99 euro a partire dal 5 febbraio su Sky Prima fila, Amazon Prime Video, Apple TV, Infinity, Chili, Rakuten, Google Play, CG entertainment, Vativision e #iorestoinsala.

Sinossi Ufficiale

A poche settimane dalla caduta del muro di Berlino, Pago, Rice e Bibi, tre ragazzi di venticinque anni, lasciano la tranquilla Cesena in cerca di avventura: dieci giorni di vacanza nell'Europa dell'est, verso quei luoghi in cui è ancora presente il regime sovietico. Giunti a Budapest conoscono Emil, un rumeno in fuga dal suo paese a causa della dittatura. L'uomo, preoccupato per la famiglia rimasta in Romania, chiede l'aiuto dei tre Italiani. Il compito è portare una valigia alla moglie e alla figlia. Durante il lungo tragitto, tra paesi deserti, ristoranti senza cibo e persone disposte a donare tutto quello che hanno pur di apparire ospitali, i tre raggiungono finalmente la capitale. L'apertura del bagaglio di fronte alla moglie Andra, la figlia Adina di sei anni e nonna Costelia, suscita una grande Emozione. Due mesi dopo è quasi natale. Il telegiornale annuncia la fine del regime di Ceausescu. Pago, Rice e Bibi sono tornati alle loro vite di sempre in Italia. I loro occhi osservano le immagini con una consapevolezza diversa da quella della gente che li circonda. Loro hanno vissuto tutto in prima persona, hanno visto il volto della dittatura, hanno visto un popolo sottomesso riuscire a ribellarsi. Loro hanno vissuto un'avventura.