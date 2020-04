Escape Plan - Fuga dall'inferno: stasera su Rai2 il film con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger

Escape Plan - Fuga dall'inferno è il film che va in onda stasera su Rai2, alle 21:20, per una serata all'insegna dell'action più sfrenato e affidato a due assoluti pesi massimi del genere: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.

Ray Breslin (Sylvester Stallone) ha uno strano lavoro, sui cui ha scritto anche un libro: collauda le carceri di massima sicurezza. Lui è il migliore in questo campo perché dimostra la fallibilità di una prigione facendosi rinchiudere in incognito per poi evadere dopo qualche giorno. La CIA richiede il suo talento per verificare l'inespugnabilità di un nuovo centro di detenzione che fa parte di un programma top secret. Breslin accetta, ma qualcuno lo incastra e lui si ritrova incarcerato in un posto da incubo.

Per riuscire ad evadere questa volta dovrà stringere rapporti con veri detenuti a cui, poi, chiedere aiuto, come accade con Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger).

Escape Plan - Fuga dall'inferno: Arnold Schwarzenegger faccia a faccia con Sylvester Stallone in una scena

Diretto nel 2013 diretto da Mikael Håfström, Escape Plan - Fuga dall'inferno è il primo capitolo, e il migliore, di una saga action completata da Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno e da Escape Plan 3 - L'ultima sfida. Non è ai livelli di tanti cult d'azione di cui la carriera dei due protagonisti è piena ma Escape Plan ha un grandissimo merito: aver portato finalmente Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger fianco a fianco sul grande schermo per la prima volta, avverando il desiderio di milioni di fan.