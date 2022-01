Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati: "Ma continueremo un percorso comune”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo 10 anni d'amore si sono lasciati: i due hanno comunicato la decisione con una nota congiunta rilasciata all'Ansa. La coppia era legata sentimentalmente dal 2011 e ha due figlie, Sole e Celeste. Si erano sposati nel 2014.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno confermato i rumors delle settimane passate, molti giornali specializzati avevano parlato di crisi tra la conduttrice televisiva e il figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell'omonima casa di moda. Le voci non erano mai state commentate dai diretti interessati che oggi, con un comunicato rilasciato all'Ansa, hanno reso pubblica la loro decisione di separarsi.

"Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine" hanno dichiarato Michelle e Tomaso, aggiungendo: "La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso".

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si erano conosciuti al Ristorante Trussardi Alla Scala, avevano ufficializzato il loro fidanzamento nel 2011 e si erano spostati il 10 ottobre 2014 al Palazzo della Ragione di Bergamo. Le figlie Sole e Celeste sono nate rispettivamente il 10 ottobre 2013 e l'8 marzo 2015. I follower della coppia avevano notato che sui rispettivi profili da tempo non comparivano foto di loro due insieme, Hunziker e Trussardi avevano passato separati le vacanze di Natale, Tomaso avrebbe raggiunto la moglie e le figlie in Alta Badia solo il 25 dicembre per poi ripartire.

Michelle Hunziker prima di conoscere Trussardi era stata legata con Eros Ramazzotti da cui si era separata nel 2019, e da cui ha avuto la prima figlia, Aurora. Tomaso invece era stato legato con un'ex compagna di liceo e a personaggi dello show business come Alessia Ventura e Anna Munafò. Secondo alcune indiscrezioni Sole e Celeste continueranno a vivere con la Hunziker.