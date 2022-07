Eros Ramazzotti a Mykonos, estate di coccole bollenti con una misteriosa ragazza

Eros Ramazzotti è a Mykonos con una misteriosa ragazza mora: le loro coccole ed effusioni sono state paparazzate dai giornalisti di Chi: il settimanale diretto da Alfonso Signorini non è riuscito a dare un nome all'amica di Ramazzotti. Lo scorso anno, nella stessa location, Eros era stato fotografato con un'altra donna.

Stessa spiaggia stesso mare, cantava Mina nel 1963, il suo collega Eros Ramazzotti ha seguito il suo consiglio e dopo un anno è tornato a Mykonos, nella stessa villa da sogno della scorsa stagione, unica novità la ragazza che lo accompagna, lo scorso anno il settimanale di Signorini lo fotografò con Marta Delogu, allora 21enne, fotomodella di origini sarde.

Dopo la fine della storia d'amore con Marica Pellegrinelli, con cui è stato legato dal 2009 al 2019 e con cui ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, il cantante non ha mai ufficializzato nessuno dei flirt che gli sono stati attribuiti in questi anni. Nelle foto scattate da Chi, pubblicate nel numero del settimanale distribuito oggi in edicola, Eros Ramazzotti e la misteriosa mora si scambiano qualche carezza a bordo vasca, Eros le spalma la crema sulla schiena e poi i due cercano refrigerio in piscina.

Eros Ramazzotti lo scorso 10 giugno ha pubblicato il singolo Ama, primo estratto dell'album, Battito infinito che uscirà il 16 settembre 2022. Nell'occasione il cantante ha annunciato il Battito infinito World Tour che partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles e finirà in Lituania l'11 maggio 2023. A settembre il cantante si esibirà ad Agrigento, dove sono previste due date e a Verona, dove Ramazzotti ha fissato ben quattro date.