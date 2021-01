Epic: ABC ordina il pilot degli autori di C'era una volta

Le fiabe della Disney saranno alla base di una nuova serie televisiva intitolata Epic, sviluppata da Adam Horowitz ed Edward Kitsis. I due sceneggiatori e produttori, in passato, avevano già creato Once Upon a Time - C'era una volta.

Il nuovo progetto ha ottenuto l'ordine di un pilot da parte del network ABC.

La sceneggiatura di Epic sarà firmata da Brigitte Hales, coinvolta come produttrice insieme a Adam Horowitz ed Edward Kitsis. Il progetto sarà composto da episodi della durata di un'ora che proporranno una nuova versione delle storie conosciute da tante generazioni con lo scopo di conquistare un nuovo pubblico.

Epic era in fase di sviluppo dal 2019 e, secondo le prime indiscrezioni, era stata ideata come una serie antologica romantica ambientata nell'universo delle fiabe Disney e i cui eventi dovevano svolgersi in una foresta incantata, ma non nell'universo di C'era una volta. I personaggi dovrebbero essere totalmente nuovi e la storia offrire nuove versioni degli archetipi classici.