C'era una volta, Robert Carlyle: 'La serie l'ha tirata un po' troppo per le lunghe'

Robert Carlyle ha recentemente ammesso che C'era una volta, la sua serie di ABC, 'l'ha tirata un po' troppo per le lunghe, anche se le prime stagioni erano valide'.

Robert Carlyle crede che la serie C'era una volta sia durata troppo a lungo: l'attore britannico, principalmente noto per il suo ruolo nell'iconico Trainspotting, ha interpretato il malizioso Rumplestiltskin (e altre due incarnazioni del personaggio) per tutte e sette le stagioni dello show targato ABC.

C'era una volta: l'attore Robert Carlyle nell'episodio Operation Mongoose

Durante il tour promozionale di The Full Monty, Carlyle è stato intervistato da The A.V. Club riguardo a C'era una volta. La star ha parlato di quanto è grato di aver fatto parte della serie e ha elogiato le prime stagioni dello show, ammettendo però che potrebbe essere andato avanti più a lungo di quanto avrebbe dovuto.

"È stato fantastico. Probabilmente, se voglio essere onesto al cento per cento, è durato un po' troppo. Penso che abbia perso un po' di energia verso la fine. Ma sicuramente le prime quattro stagioni di C'era una volta sono state al livello di qualsiasi altra cosa a cui ho partecipato", ha dichiarato l'attore.

C'era una volta: gli attori Colin O'Donoghue e Robert Carlyle in una scena dell'episodio Heroes and Villains

C'era una volta, una serie che si ispira alla letteratura occidentale, al folklore, alle fiabe popolari come quelle dei Fratelli Grimm e ai classici della Disney, è stata creata dagli scrittori di Lost e Tron: Legacy, Edward Kitsis e Adam Horowitz. Lo spin-off, C'era una volta nel Paese delle Meraviglie, basato sul romanzo Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, è andato in onda dal 2013 al 2014 per poi essere cancellato dopo una sola stagione.